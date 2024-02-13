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أسمى المشاعر

2/13/2024 11:32:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحب هو مجموعة من المشاعر والأحاسيس المتنوعة، تلك المشاعر والأحاسيس تنبع من المشاعر الإيجابية التي تجمع بين الحالات العاطفية والعقلية، فالحب يعد من أسمى المشاعر الأخلاقية التي تجمع بين الإنسان ومجتمعه، فهو الرابط الذي يربط الإنسان بمجتمعه، سواء أكان هذا الربط سلوكيا يوميا أو عادة تعود بها الإنسان أن يقوم بها. في النهاية نجد أن الحب غريزة إنسانية الكل يمتلكها، ومهما اتصف البعض بقساوة القلب، فإننا نجده حتما في بعض الأحيان يظهر تلك الغريزة في بعض المواقف الإنسانية التي تكشف لنا أن الحب لا يمنح بل فطرة فطر الإنسان عليها.
الحب يمتلك الكثير من الصور الإنسانية، فنجد تلك الصور تتنوع وتتجزأ وتتوزع في المكنون الشخصي للإنسان، فعلى سبيل المثال لا الحصر: حب الأم أو الأخت أو الأب يختلف عن حب الزوج لزوجته، بل نجد أن حب الأبناء للآباء يختلف عن حب الأب لأبنائه. وما أسمى حب الله الذي يعد أسمى أنواع الحب عندما يرتقي العبد بحب الله سبحانه وتعالى فينتج عن هذا الحب السامي الكثير من الصور والأحاسيس والمشاعر السامية الأخرى، ومنها التسامي في حب الناس دون مقابل، وكذا حب الأشياء والطبيعة التي خلقها الرحمن الرحيم لبني الإنسان.
الحب تعددت فيه الآراء، ولكن قال أغلبية الفلاسفة والمهتمين بشأنه إنه يتحدد بخمسة أنواع: حب الله، حب العائلة، حب الصديق، الحب الرومانسي، وحب الضيف، ومن تلك الركيزة أتى مؤلفون معاصرون بأنواع أخرى من الحب مثل: الحب دون مقابل، الحب إلى درجة الافتنان، حب الذات، حب التملق وغيرها من مـشاعر وأحاسيس وتصنيفات مازالت تنبعث من تلك الفطرة وهي الحب.
الحب مشاعر جمعت الكثير من معاني العطاء، فالحب يرتكز على ركيزة واحدة لا ثاني لها وهي العطاء، نعم ذلك هو الإنسان وتلك هي مشاعره التي خلق على أساسها العطاء من أجل مجتمعه، فبالحب تبني وترتقي بمجتمعك، لا من أجل «الأنا» بل من أجل الكل، ذلك هو الحب ليس لمصلحة الفرد وحده بل الجماعة.
مسك الختام: أن يحبك الله... ذلك أعظم حب.

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