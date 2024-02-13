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((فبراير)) الأعياد الوطنية

2/13/2024 11:32:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق مهرجان «هلا فبراير» منذ أواخر شهر يناير الماضي، لتبدأ فعاليات شهر التسوق حيث الخصومات والمكافآت والبرامج الترفيهية والسباقات والمسابقات في المنتزهات والحدائق، وحركة الشراء في المولات والمجمعات التجارية في كل مناطق الكويت.
في الحقيقة، أتابع عن كثب بعين المواطن الراصد كل ما تقوم به مؤسسات الدولة مشكورة من جهود في حفظ الأمن والأمان، وتوفير كل المستلزمات في الأسواق والجمعيات ومراكز التسوق، ويحدث الآن أن الكثير من الفعاليات الجميلة والمشوقة والهدايا من الشركات التجارية في الكويت تقدم بكثرة وذلك لإضفاء جو من الفرح والبهجة والإحساس بالبهجة والسرور في قلوب المواطنين وإضفاء الروح الوطنية على شهر الأعياد، وعليه هناك مسؤولية أسرية تتمثل في تعليم الأبناء كيفية الاحتفال خلال هذا الشهر وصولا ليومي الاستقلال والتحرير 25 و26 فبراير.
وأود هنا في هذه السطور التركيز على أهمية تلافي ما نشهده أحيانا من ظواهر سلبية خلال الأعياد الوطنية، وحتى خلال شهر التسوق، حيث يجب مراعاة نظافة الحدائق والشواطئ من قبل مرتاديها، ولا داعي لإهدار المياه خلال أيام الأعياد الوطنية، ولا الازدحامات المرورية التي تؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر بشرية ومادية.
وأقول هنا إنه على الأرجح لدينا من القوانين الجزائية في البلاد ما يجرم كل ما ذكرت من السلبيات ويردع المتجاوزين في هذا الشأن، وعلى ذلك فإن تجنب مثل هذه التصرفات يكون أيضا احتراما للقانون سواء من قبل المواطن أو المقيم. لذلك على وزارات الدولة التوعية بالقوانين والمخالفات، وعلى الأسرة الإلمام بكل ما ينشر من أجل الاحتفال في جو يملؤه البهجة والفرحة، فـ«المواطنة» هي أن تلتزم بالقوانين، وهذا ما يترجم حبك لوطنك وللمقيم التزامه بالقوانين، «فمن أمن العقوبة أساء الأدب».
نعم.. لا نريد سلوكيات غير حضارية، لا نريد مخالفة للقانون، لا نريد إفساد البهجة في «هلا» فبراير، لأن هذا الشهر خصص للاحتفال منذ عام 1999 ليكون الباحة الواسعة على الفرح والسرور والامتنان لهذا الوطن من الجميع وملاقاة الأشقاء من دول الخليج والعرب والعالم.
لذلك، نحتاج للتوعية والإرشاد بشكل مكثف، فليكن مع كل كتيب للمهرجان أو أي من مسابقاته «توصيات» قانونية تحدد الممنوع والمسموح للأشخاص خلال التسوق أو خلال الاحتفالات، ولأن فبراير «شهر الاحتفالات»، والالتزام بالقوانين واجب وطني، فمن المبادرة الوطنية أن يكون المواطن والمقيم أكثر حرصا على هذا الالتزام خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

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