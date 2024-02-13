20 ألفا في جيب النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

20 ألفا في "جيب" لاعبي المنتخب بانتظار المزيد

حصل كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تواجدهم في قطر، على مبلغ 20 ألف دولار، وهي مكافآت التأهل إلى الدور الثاني ومن ثم الأدوار التالية وصولا إلى المباراة النهائية.

وتوزعت المكافأة تدريجيا بين المباريات، ليصل مجموع ما حصل عليه كل لاعب إلى 20 ألف دولار، بانتظار المزيد من المكافآت خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق التخمينات، فإن كل لاعب ربما يحصل على حوالي 50 ألف دولار، إلى جانب المكافآت المالية القادمة من الشركات الراعية والمؤسسات الداعمة.

عموتة يصل المغرب ويعود الشهر المقبل

وصل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، إلى بلاده المغرب، قادما من عمان، بعد قيادته المنتخب الوطني للحصول على وصيف بطل كأس آسيا قطر 2023.

عموتة الذي عاد إلى الأردن برفقة المنتخب الوطني من قطر أول من أمس، رافق المنتخب واللاعبين خلال حفل الاستقبال غير المسبوق الذي شهدته عمان، قبل أن يطير فجر يوم أمس إلى المغرب في إجازة خاصة.

عموتة ووفق البرنامج، فانه سيغيب لعدة أسابيع، قبل أن يعود إلى عمان مطلع الشهر المقبل، لاستئناف قيادته للمنتخب الوطني، استعدادا لمباراتي باكستان في تصفيات كأس العالم.

وكانت أسهم عموتة ارتفعت بشكل لافت في بورصة المدربين، بعد الإنجاز الذي حققه مع المنتخب الوطني.

محترفو المنتخب يغادرون عمان اليوم

يغادر المحترفون في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم عمان اليوم، للالتحاق بأنديتهم الخارجية التي يحترفون فيها.

ويغادر اليوم موسى التعمري إلى فرنسا للالتحاق بمونبلييه الفرنسي، كما يغادر علي سعادة ويزن النعيمات ويزن العرب للالتحاق بأنديتهم القطرية، فيما يلتحق حارس المرمى يزيد ابو ليلى، بفريقه الجبلين السعودي.

أبو زمع يعتذر عن قبول عرض النجمة اللبناني

اعتذر المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، عن تدريب فريق النجمة اللبناني، بسبب ارتباطه بتدريب المنتخب الأولمبي.

ووفق المعلومات فإن إدارة نادي النجمة، اجرت اتصالا مع أبو زمع أمس، وأبدت رغبتها بالتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب الحالي الذي يستعد للرحيل، ليأتي رد أبو زمع بالاعتذار عن ذلك، بسبب ارتباطه مع المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا التي تقام خلال نيسان (إبريل) المقبل.

وثمن أبو زمع ثقة فريق النجمة، مؤكدا في نفس الوقت أنه يحترم اتفاقه مع اتحاد الكرة، متمنيا للنجمة التوفيق في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن أبو زمع، سبق وأن أشرف على تدريب فريق الأنصار اللبناني، وهو مدرب معروف بالشارع الرياضي اللبناني.

رسميا.. هايل يشتكي الحسين إربد

قدم المدرب الوطني أحمد هايل رسميا، شكوى ضد نادي الحسين إربد، بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقاته المالية المتأخرة، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على آخر اتفاق بين الطرفين.









ودفع هايل 400 دينار رسوم الشكوى، قبل أن يتقدم بها رسميا، موضحا التفاصيل المالية والرواتب المتأخرة، وفق العقد المبرم بين الطرفين، عندما كان هايل يتولى مهمة المدير الفني خلال فترة تواجد البرتغالي موتا.

وأشار هايل في تصريح لـ"الغد"، إلى أنه قدم الشكوى رسميا، وأن تقديمها جاء بعد أن عانى من غياب التجاوب من الحسين إربد، الذي لم يكن مكترثا حتى بمجرد الرد على الاتصالات أو تبرير التأخر في الدفع.

وقال: أنا مندهش من تجاهل صرف المستحقات المتأخرة، رغم أنني منحت النادي حق تحديد فترة الدفع والتسديد، ومنحتهم أيضا حق تحديد توقيع موعد المخالصة، ومن ثم تحديد موعد آخر للدفع، قبل أن يمر شهر ونصف تقريبا على آخر موعد يفترض أن يقوم النادي بتسديد الرواتب المتأخرة، ولكن من دون أن يحدث ذلك.

وأكد هايل احترامه لنادي الحسين وجماهيره الكبيرة والمتميزة، وأن سبب الشكوى جاء في ظل التجاهل في الرد على المطالب.

لاعبو سحاب يتوعدون ويلوحون بالإضراب

لوح عدد من لاعبي فريق سحاب لكرة القدم، بالعودة إلى الاحتجاب عن التدريبات، إذا ما استمر مسلسل تأخر رواتبهم الشهرية، رغم الوعود الكثيرة بصرفها في أقرب وقت.

ونشر أحد لاعبي سحاب فيديو، يوضح ممارسته لمهنة معينة، في سبيل الحصول على المبالغ المالية التي يحتاجها، في ظل عدم حصوله على رواتب من النادي.

اللاعبون أكدوا أن النادي عرض عليهم عدة سيناريوهات لصرف جزء من المستحقات، دون أن يتم الاتفاق على حلول نهائية، ما قد يفاقم المشكلة في حال لم تنشط الإدارة في البحث عن حلول.

أحد اللاعبين قال أنه يفكر وزملاءه بتقديم عريضة جماعية لفسخ العقود، في حال تعاون الاتحاد مع اللاعبين في هذا الموضوع وفق التعليمات والقوانين.

كواليس النجوم

. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، حير الشارع الرياضي المحلي بتصريحات عودته للمغرب.. البعض فسرها برغبة المدرب بالرحيل، فيما فسرها البعض الآخر بانها إجازة عادية سيعود بعدها المدرب لاستئناف عمله.. الأغلبية يرجح استمرار عموتة في قيادة المنتخب.

. إنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا، ساهم بشكل فاعل في تداول اسم الأردن في الكثير من البلاد الآسيوية، ما يعني أن المنتخب كان بمثابة السفير المميز للوطن في الكثير من دول العالم.

. المحترف الكاميروني ونجا خضع يوم أمس إلى فحص طبي في عمان، قبل أن يلتحق بتدريبات فريق الفيصلي الذي تعاقد مع اللاعب، لتعزيز صفوفه خلال المرحلة المقبلة.