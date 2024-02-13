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موت الليبرالية الغربية مسألة وقت

2/13/2024 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي عند سقوط جدار برلين، وذوبان الاتحاد السوفيتي، والشعور بنشوة الانتصار في الغرب ظهرت نظرية ((فوكوياما)) الفيلسوف الأميركي حول نهاية التاريخ في العام 1992، والتي تفترض أن الليبرالية وقيمها في الحرية، والـمساواة، والعولمة، والرأسمالية الاقتصادية هي ذروة تطور الإنسان، وهذا يعني أنه لن ينتج الإنسان نظامًا آخر أفضل منها، لأن الإنسان ومنذ فجر التاريخ يسعى إلى بناء حضارة أفضل، وعلى مر الأيام سقطت حضارات، وأنظمة، من أجل أن نصل إلى نهاية التاريخ، حيث وصل الإنسان إلى ما يريده.
لن نناقش في هذا الـمقال مآلات هذه النظرية التي تحتضر – حسب وجهة نظر البعض-، ولكننا نريد أن نتحدث باللغة التي يفهمها الإنسان البسيط بعيدًا عن الافتراضات الفلسفية.
إذا نظرنا إلى عالم اليوم، هل يمكن أن نجد عاقلًا يتحدث عن أننا نعيش في أفضل عصور الحياة المليئة بالعدالة والمساواة، وحسن توزيع الثروة، وغيرها؟
هل انتهت الصراعات في العالم؟ وفي حالة وجود استقرار في منطقة ما، فهل هذا الاستقرار ناتج عن العدالة، ورضا الناس بما قسم لهم، أم أن سببه القمع، وعدم قدرة الناس على التعبير عن أنفسها؟
ولننظر في إحصائية لها علاقة بالبعد الاقتصادي للحضارة الغربية القائم على حرية الاقتصاد بالكامل، وإزالة كل أنواع الحماية الاجتماعية عن الفئات الأقل حظًا، أو التي لا تستطيع المنافسة في عالم يعتمد على مبدأ ((الأقوى يعيش والضعيف تدوسه الأقدام)).
تشير هذه الإحصائية إلى أن الفقر في الدولة الأعظم في العالم أميركا قريب من نسبة 12 % وأن هناك أكثر من أربعين مليون أميركي لا يجدون مكانًا يسكنون فيه فيفترشون الأرض، أو ينامون في سياراتهم، وإذا أردت أن ترى الـموضوع بعيدًا عن المبالغة، أو التحيز، يمكنك البحث في أفلام قناة (DW) الوثائقية، وتشاهد فلما بعنوان ((الفقر في أميركا)) حيث ترى الرأسمالية غير المنضبطة بكل تفاصيلها، وتستغرب أننا نعيش في العام 2024 وتجد شخصًا يعيش في أعظم دولة في العالم ((الولايات المتحدة الأميركية)) ولا يجد ما يكفيه من الطعام، بل وينام في سيارته بسبب أنه مرض ولم يعد قادرًا على العمل لساعات طويلة، في ظل نظام اقتصادي سريع جدا، يدوس كل من يتراخي على الـمشي بسرعته، أو من يتعرض لأقل نوبة مرضية.
وتزداد الأسئلة المستغربة عندما نعلم أن هذه الدولة التي تضم الأربعين مليون مشرد تنفق على الجيش أكثر من 753 مليار دولار سنويًا، وإذا دققنا في الـموضوع، فإن الهدف من بناء أي جيش وقوة عسكرية في العالم هو الوصول إلى أن يعيش شعبها بأمان، فهل يمكن أن يكون هناك هذا العدد الضخم من المشردين ونتحدث عن الأمان؟ ولن أناقش هنا مسألة انتشار الأسلحة في أميركا، ونسبة الجريمة العالية، وعدم شعور الناس بالأمان، واضطرارهم إلى التسلح لحماية أنفسهم، والـمفاجأة الأكبر تكون، أن الدولة الأعظم في العالم تضم في سجونها 2.3 مليون سجين أي 756 سجيناً لكل مائة ألف، وبحسبة أخرى فهم يشكلون ربع مساجين العالم.
هذا في أميركا، أما في العالم، فإنه وحسب إحصائيات البنك الدولي فهناك أكثر من 700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في العالم، أي أنه لا يزيد دخل الواحد منهم 2.15 دولاراً يوميًا، ويعاني العالم منذ عام 2020 – بسبب الكورونا وما بعدها – تراجعًا كبيرًا في الدخل، وبات حلم القضاء على الفقر في عام 2030 بعيد المنال.
وفوق كل ما ذكرناه سابقًا فإن هناك تفاوتا هائلًا في الثروة، بحيث أنه تستطيع أن تقول إن كل دولة في العالم تضم عددًا قليلًا من الناس يسيطرون على غالبية الثروة في ذلك البلد، وبينما يموت 11 شخصًا كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية في العالم، حسب إحصائيات منظمة ((أوكسفام)) (Oxfam) الدولية.
وننتقل إلى الـموضوع السياسي وسيطرة عدة دول على مجلس الأمن، ووجود دولة الاحتلال التي تقتل، وتدمر، وتغتال الكوادر الطبية، والأطفال، وتتمتع فوق ذلك بدعم الدول الغربية راعية الليبرالية، والقيم الإنسانة العظمى، ودون أن يرف جفن لقادتها، أو شعورهم بالذنب وللآن فإن أكثر من 28000 ألف شهيد ارتقوا في غزة، والعدد مرشح للازدياد، ولا دولة كبرى في الغرب تدين ذلك.
وهذا كله يدعونا إلى التساؤل: هل الليبرالية الغربية هي قمة الحضارة التي لا يمكن للبشرية أن تنتج أفضل منها؟ أما آن الوقت كي تصل البشرية إلى نظام بشري أكثر عدالة قائم على القيم الإيجابية، والـمساواة الحقيقية؟
هل يمكن لنظام عالمي قائم على التمييز، والكيل بألف مكيال، وعلى مراعاة أصحاب الثروة، أن يستمر؟ ومن الـمعروف ضمن الصيرورات التاريخية أن البشرية تقدم في كل فترة نظامًا جديدًا في محاولة للوصول إلى العدالة، والإنسانية.
ما بين اللحظة والأخرى ستولد البشرية نظامًا عالميًا أكثر عدلاً قائمًا على الـمساواة بين الجميع بغض النظر عن اللون، والجنس، والدين، والعرق، ويبدو أن ما يحصل في غزة قد سرع من تعرية هذا النظام العالمي البشع الذي يرضى ببساطة أن يتم تجويع مدينة صغيرة، وقتل أطفالها، وقصف مستشفياتها، وقتل الـمرضى فيها، وهو ما زال ينتظر التحقيق وكأن المحسوس يحتاج إلى من يثبت وجوده.
ستموت الليبرالية الغريبة، وتدفن في القبر نفسه الذي توضع فيه نظرية نهاية التاريخ للفيلسوف فوكوياما.

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