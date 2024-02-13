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أخطاء إعلامية بالجملة

2/13/2024 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا سلامة
كنت في مرة، قد كتبت بحثا أكاديميا حول الرؤية المهنية والأخلاقية لنشر صور الاغتيالات السياسية، وكان الأنموذج الذي طبقت الدراسة عليه هو صور اغتيالات قادة منظمة التحرير الفلسطينية في عواصم عالمية في سبعينيات القرن الماضي.
خلص البحث آنذاك لضرورة النشر، ما استطاع الناشر إلى ذلك سبيلاً، في حالة الفلسطينيين تحديداً، حتى وإن كان المشهد صادماً أو ينكأ جرح ذوي المغدور؛ ذلك أن حالة القضية الفلسطينية حرجة وتحتاج تسليطاً إعلامياً مكثفاً في وجه التغييب الذي تعانيه عالمياً.
بقيَت النتيجة الآنفة نصب عينيّ، وما عدت أناقش الأمر مطولاً حين يتعلق بالقضية الفلسطينية، بيد أن ثمة مراجعات كانت تتداعى إلى ذهني طوال الأشهر الماضية خلال متابعة تغطيات وسائل الإعلام العربية، على وجه التحديد، للحرب الأخيرة على قطاع غزة.
رصدتُ فيما رصدت أخطاء إعلامية بالجملة، لربما حري بي التنويه إليها، بعد مناقشتها ملياً مع عدد من الزملاء الأكاديميين، ولعل على رأسها إلحاق الضرر بالقضية الفلسطينية، عن حُسن نية، حين يصار إلى تكثيف بثها بشكل مبالغ فيه، ما يفضي بالتالي إلى حالة خدران إعلامي، أي أن يصبح المشهد مألوفاً وأن يتراجع في قائمة اهتمامات المُشاهد؛ لشعوره بالاعتياد.
أظن بأن ساعات البث المدروسة لما يحدث في قطاع غزة هو الأمثل، من دون الإفراط في تكرار الصور الدموية ومناقشة التفاصيل ذاتها على مدار ساعات البث. أكتب هذا، فيما أنا أشاهد تغطية كشف مصير الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني الذي هبّ لنجدتها، فقضى معها، أشاهد التغطية للمرة السابعة على مدار اليوم، وتحديداً منذ العاشرة والنصف صباحاً حتى التاسعة ليلاً.
إلى جانب ما سبق، ثمة خلل بارز في استخدام المصطلحات الإعلامية، وسأسمح لذاتي بالاصطلاح عليه“فوضى المصطلحات”؛ إذ كيف تحارب شرعية كيان احتلال فيما أنت تُطلِق عليه في نشراتك الإخبارية“إسرائيل”، عوضاً عن“كيان الاحتلال الإسرائيلي”؟ كما أن مصطلح“الجيش الإسرائيلي” يضفي شرعية على وجوده، والأصح في هذه الحالة قول“جيش الاحتلال الإسرائيلي”، والابتعاد تماماً عن مصطلح“جيش الدفاع الإسرائيلي”. ثمة مصطلحات أخرى من قبيل“عرب إسرائيل” أو“عرب الثمانية وأربعين”، والأصح قول“فلسطينيو المناطق المحتلة في العام 48”. يطول الحديث حول هذه النقطة، ولعل أفضل ما بالوسع فعله، ويقع على عاتق الأكاديميين والعاملين المكرّسين في قطاع الإعلام، هو إصدار قاموس للمصطلحات الأصح في حالة القضية الفلسطينية وأن يخضع لمراجعة قانونية وسياسية وليس إعلامية وأكاديمية فحسب.
ثمة نقطة أخرى: فوضى النقل من الأرض المحتلة، ما يتسبّب في مرات كثيرة بأضرار عن حُسن نية. وهنا، أسمح لذاتي بالتساؤل عن جدوى“فتح الخط” مع مراسل لمدة تزيد على عشرين دقيقة كل ساعة ونصف تقريباً. سيجد المراسل ذاته مضطراً لتعبئة الفراغ بالحديث الكثير والتفاصيل التي قد تفضي إلى كشف ما لا يصح كشفه. في واحدة من هذه النشرات، لم يفطن المراسل إلى كونه ينقل بدقة متناهية مكان تواجد عائلة أحد المصورين الصحفيين، في وقت كان يستهدف فيه طيران الاحتلال الإسرائيلي عائلات العاملين في قطاع الصحافة والإعلام. كذلك“فتح الكاميرا” على قنوات البث المباشر، على مدار الساعة، ومن مواقع متعددة، قد يسهُل معها تحديد أماكن انطلاق كثير من صواريخ المقاومة الفلسطينية.
ثمة أخطاء أخرى باتت من نافلة القول، من قبيل ما يمكن الاصطلاح عليه“مونولوج إعلامي” أي اجترار الرسالة فلسطينياً وعربياً رغم كونها معروفة، عوضاً عن توجيهها بمهنية ولغات متعددة إلى الجمهور الغربي غير العارف بتفاصيل المشهد الحقيقي. إلى جانب أخطاء أخرى مثل انحياز قنوات إلى جهة فصائلية بعينها، ما يفضي إلى إخلال في عنصريّ التوازن والموضوعية.
ستنتهي الحرب على قطاع غزة في لحظة ما. وعلى الرغم من الجراح الغائرة في العمق، سيكون هنالك متسع، آنذاك، للتأمل في نقاط الإخفاق كما النجاح، لا سيما في الأداء الإعلامي.

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