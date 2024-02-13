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الخلايلة: أوقاف القدس تتصدى يوميا لإجراءات الاحتلال وتمنع تفريغ الأقصى من المصلين

2/13/2024 11:32:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، "يتقدم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني طليعة الدول العربية والإسلامية في الاهتمام بالقدس ورعاية مقدساتها، وبذل الجهود السياسية في مواجهة سياسات القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير وضع مدينة القدس وطابعها العربي والاسلامي"، كاشفا عن وضع الوزارة خطة للتعامل مع أي تصعيد محتمل خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف الخلايلة في لقاء استضافه منتدى التواصل الحكومي أمس، بحضور وزير الاتصال الحكومي د. مهند مبيضين، "أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة للوزارة، تتصدى يومياً لإجراءات الاحتلال السرئيلي، الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى بمنع وصول المصلين، فضلاً عن مواجهة الاقتحامات والمخاطر المتزايدة التي تحدق بالمسجد".
واوضح أن موزانة إدارة أوقاف القدس للعام الحالي، بلغت 17 مليون دينار، بما يعادل
20 % من موازنة الوزارة، إذ يعمل في الإدارة 753 موظفا، عين نصفهم في عهد جلالة الملك، ويتولون الإشراف على 120 مسجدا في القدس.
وأشار إلى رفع علاواتهم في السنوات القليلة الماضية من 300 % إلى 400 %، بالاضافة لإنشاء صندوق خاص بهم للادخار.
وعرض الخلايلة لهم ما يواجه عمل الوزارة من تحديات، تتمثل بعدم الالتزام بتعليمات بناء المساجد، ومراعاة المواصفات المطلوبة، وأبرزها ألا تقل المسافة بين المساجد عن 1 كلم، وعدم دفع المتأخرات من الأموال الوقفية وقدرها 9 ملايين دينار، لافتا إلى أن الوزارة رفعت 400 قضية في المحاكم لتحصيلها.
واستعرض، أهم ما حققته الوزارة من إنجازات بتعزيز الإنتاجية ومكافحة الفقر والبطالة عبر القطاع الوقفي الذي وفر 20 ألف فرصة، عبر مشاريع دائرة تنمية أموال الأوقاف المنتشرة في المملكة، بحجم استثمار قدره 127 مليونا، وعائد استثماري قدره 7.4 ملايين.
وبين أن استحداث مديرية الوقف النقدي، يفتح آفاق الاستثمار، إذ بلغت موجودات المديرية مع نهاية العام الماضي نحو 24 مليونا، وقدمت تمويلاً خلال عامين قدره 10.170 مليون.
وأشار إلى مساهمة صندوق الحج بتشجيع الادخار لغايات الحج، مع تحقيق عائد استثماري، مبينا أن موجوداته بلغت 333 مليونا، وبحجم تمويل بلغ 113 مليونا، بينما بلغ عدد المدخرين 65 ألفا، وحجم أرباحه منذ التأسيس نحو 56 مليونا.
وأكد الخلايلة استفادة 147 ألف أسرة من برامج الصندوق ولجانه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ26.6 مليون، إذ يصرف الصندوق رواتبا شهرية لـ5500 أسرة، ويكفل 3 آلاف يتيم، كما أقام مشاريع تأهيلية (منح) لعدد من الأسر، ووحدات سكنية لأسر فقيرة في الأغوار الشمالية قدره 300 ألف دينار، وسدد 300 ألف دينار التزامات لـ306 غارمة، كما يقدم مستشفى المقاصد التابع للوزارة أيام طبية مجانية.
وأشار إلى برامج الوعظ والإرشاد وتأهيل الخطباء والأئمة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترسيخ صورة الإسلام الوسطي المعتدل، ونبذ الغلو والتطرف والتشدد، وتعزيز القيم الإسلامية ومحاربة الآفات المجتمعية كالمخدرات والجريمة وغيرها، وتحسين واقع 7500 مسجد تحت إدارة الوزارة، منها 4500 مسجد تقام فيها خطبة الجمعة، و80 % من المساجد، مجهزة لتكون أماكن إيواء في حالات الطوارئ.
وقال الخلايلة، إن توحيد خطبة الجمعة يأتي ضمن خطة سنوية، تضعها لجنة مختصة من العلماء، بحيث يجري تحديد موضوعات الخطب والمحاور الرئيسة فقط، لافتا إلى أن الخطبة الموحدة لها حسنات وسلبيات، لكنها الوسيلة المتبعة حاليا لتنظيم الخطابة، وضمان إبقاء المسجد منطلقًا لوحدة وتماسك المجتمع، وفق منهج وسطي معتدل في الحكم والتعامل مع القضايا.
وعرض لجهود الوزارة في تعليم القرآن الكريم وحفظه عبر 2200 دار قرآن، تنفق عليها الوزارة دون أن تتقاضى منها شيئا، بالإضافة لتنظيم المسابقات العالمية والمشاركة فيها، مؤكدا عزم الوزارة قريبا، إطلاق "شهادة الحافظ" لحفظ القرآن كاملا، ومواصلة إطلاق مصحف المملكة، ليكون من المصاحف المعتمدة في مساجدنا إلى جانب مصحف آل البيت.
وأشار إلى جهود الوزارة بتحسين ظروف إقامة الحاج الأردني، وبذل أقصى الجهود للمواءمة بين أفضل الخدمات وأقل الأسعار، لافتا إلى تطور منظومة الحج والعمرة الفترة الماضية، متوقعا بأن تراوح كلفة الحاج العام الحالي بين 3000 و3200 دينار.
واستعرض جهود الوزارة لتحسين وتطوير خدماتها، بتوفير طاقة المساجد بالاعتماد على الطاقة الشمسية، إذ خفضت كلفة فاتورة الطاقة 6 ملايين دينار الفترة الماضية، وهي مستمرة في العمل بهذا الجانب ليشمل جميع المساجد.
كما تعمل الوزارة على تدوير مياه الوضوء، وإطلاق مزيد من الخدمات الإكترونية لموظفيها، وتطبيق مشروع "مسجد إنترنت الأشياء".
من جهته، قال المبيضين، إن الجهد الأردني مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في القطاع.
وأشار إلى جهد جلالة الملك في جولته الخارجية التي بدأت أمس في البيت الأبيض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجلالة الملكة رانيا العبدالله.
ولفت إلى أن هناك تصريحات واضحة لجلالة الملك في لقائه ببايدن، أبرزها أن الحرب يجب أن تنتهي، وأنها أكثر الحروب تدميرا في التاريخ، بالإضافة إلى التحذير من الهجوم على رفح وعدم تجاهل مطالب أهل الضفة الغربية، وعدم الفصل بين الضفة وغزة، واستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأشار إلى إشادة بايدن بجهود جلالة الملك في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الإمدادات الطبية للقطاع.
وتطرق المبيضين إلى إقرار مجلس الوزراء للنظام المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024، مبينا أنه يحافظ على المراكز القانونية التي تكونت للطلبة الموفدين بمنح أو المستفيدين من قروض، أو المسجلين بالجامعة قبل نفاذ أحكام نظام الصندوق.
وقال المبيضين، احتفل الأردنيون في الأسبوع الماضي باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، والذي يُعد مناسبة مهمة؛ ليتدبر الأردنيون ويقفوا عند إنجازاتهم التي تمت بحكمة وقيادة جلالة الملك".
كما أشار لاحتفالات المملكة بعودة منتخب كرة القدم بعد حلوله وصيفا لكأس آسيا 2023، مضيفا "نفتخر بالإنجاز والمكانة والنتيجة التي حظي بها المنتخب في البطولة، مقدما شكره لدولة قطر على تنظيمها لفعاليات البطولة التي انتهت ببطل عربي. مؤكدا أن "كأس آسيا أينما يكون في عمّان أو الدوحة فهو سيّان، حيث إنّ أكبر المكاسب، هو أن البطولة كانت عربية بشكلها الآسيوي".
وأكد المبيضين أن الجماهير الأردنية التي خرجت أمس، عبرت برسالة مفادها أن المنتخب الوطني كان بمستوى التمثيل والأخلاق والطموح، ويؤسس لمرحلة مهمة في الرياضة الأردنية.

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