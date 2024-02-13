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العزام: التنمية والقرى ينهي متطلبات الاعتمادية لمواجهة التغيرات المناخية

2/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- أكد مدير بنك تنمية القرى والمدن أسامة العزام "استكمال البنك المرحلة الأخيرة من متطلبات الحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر، لتقديم مقترحات مشاريع تهدف لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية".
وتوقع في تصريحات لـ"الغد" أن "يحصل البنك على الاعتمادية الشهر المقبل، أو على أبعد تقدير في شهر تموز (يوليو) المقبل، وبعد اجتياز مرحلة التقييم من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية في الصندوق".
وقال العزام إن هذه اللجنة، تعتمد في الاختيار والتقييم على عدة معايير ذات علاقة في مجال تنمية المشاريع الوطنية المتعلقة بتغيّر المناخ، بحيث تتولى إعداد تقرير بتوصياتها، وإرساله إلى مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ قرار الانتقال لكل مرحلة، وفي حال استكمال متطلبات الاعتمادية.
وتابع : بعد اجتياز البنك لهذه المرحلة، "سيصبح قادرا على تقديم المشاريع وبشكل مباشر إلى صندوق المناخ، ودون الحاجة الى تمرير المقترحات عبر وزارة البيئة كما هو مقرر في المرحلة الثانية خلال عملية استكمال متطلبات الاعتمادية".
وأضاف العزام : أن "البنك أجرى كافة التعديلات التي طلبت منه خلال المرحلتين الأولى والثانية، ووفق ما طلبته اللجنة، فيما كان وقبيل جائحة كورونا 8 أوراق سياسية ضمن متطلبات الاعتمادية، في وقت حدد فيه صندوق المناخ الأخضر 3 مراحل للحصول على الاعتماد".
ووقع البنك في تموز (يوليو) 2019 مذكرة تعاون مع وزارة البيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لرفع جاهزية البنك للحصول على الاعتمادية من صندوق المناخ الأخضر لتمويل مشاريع لمواجهة آثار التغير المناخي، ودمجها بشكل أفضل مع خطط العمل الوطنية للمناخ، وبناء القدرات للتخفيف والتكيف مع هذه الظاهرة.
وحول أهمية تلك الخطوة، شرح العزام أنها تكمن في أن "البنك سيتمكن من تقديم طلبات لتمويل مشاريع مستجيبة للمناخ في المملكة، لكونه أصبح جهة معتمدة لدى الصندوق، بحيث يمكنه الحصول على التمويلات مباشرة، ومن ثم العمل على تنقيذ ومراقبة سير العمل في المشاريع".
وبين أن "اختيار البنك جاء وفقا لعدة معايير من أهمها تلك المتعلقة بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية".
وكان الصندوق وافق في نيسان (إبريل) 2019، على مشروع تحسين جاهزية الأردن للحصول على تمويل مشاريع التغير المناخي، وضمن إطار التعاون العالمي، ويسعى المشروع لدعم اعتماد مؤسسة وطنية للوصول المباشر لإطار التعاون العالمي، ووضع خطط للمشاريع ذات الصلة بتغير المناخ للتمويل المحتمل للصندوق.

MENAFN13022024000072011014ID1107849077

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