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هل يعاد النظر بالحد الأدنى للأجور؟

2/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- فيما رحب خبراء في قطاع العمل بمصادقة الأردن على اتفاقية العمل العربية بشأن تحديد وحماية الأجور، رأوا ضرورة مواءمة التشريعات المحلية بما ينسجم مع بنود الاتفاقية كونها الأوجب بالتطبيق.
وبين الخبراء في حديث لـ "الغد" أن أكثر ما يدعو للتطبيق في الاتفاقية هو البند المتعلق بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا تقريبا، وهو ما يتعارض مع قرار اللجنة المحلية الثلاثية التي جعلت المراجعة كل 3 سنوات.
وقالوا إن الاتفاقيات العربية والدولية تسمو في التطبيق على نصوص القانون المحلي ولها الأولوية بالتطبيق، وبذلك يجب إعادة النظر في قرار تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكدوا وجوب مراجعة القانون المحلي ومقارنته بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية، بحيث تكون هناك حماية وتنظيم أفضل للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وفي هذا الشأن قال رئيس بيت العمال، حمادة أبونجمة، إنه "من المعروف عندما ينضم الأردن إلى اتفاقية دولية أو معاهدة من المعاهدات التي تمثل القانون الدولي، فهي ملزمة للأردن وتفوق في إلزامها القانون المحلي".
وبين أبونجمة أن "نص الدستور نفسه يؤكد أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات تعطى أولوية في التطبيق على القوانين المحلية عندما تتم المصادقة عليها، وفي دساتير بعض الدول مثل الأردن لم ينص الدستور بالوضوح على هذا الأمر".
واستدرك بالقول: "لكن الاجتهادات القضائية التي استقرت منذ سنوات على أن وجود معاهدة أو اتفاقية مصادق عليها من الأردن تعطى الأولوية في التطبيق على القانون المحلي، بمعنى لو اختلفت النصوص بين القانون المحلي والاتفاقية الدولية فتطبق الاتفاقية الدولية، وهذا اجتهاد القضاء منذ سنوات".
وأوضح أن المصادقة على اتفاقية عربية على مستوى منظمة العمل العربية هي ذات أهمية كبرى لأنها ملزمة، لافتا إلى أنه في حال وجود نصوص فيها لا يتضمنها القانون المحلي أو إذا كان يوجد اختلاف في النصوص بين الاتفاقية والقانون المحلي، فتطبق الاتفاقية.
وبين أن الاتفاقية مهمة كونها تتعلق بحماية الأجور، لا سيما الحد الأدنى منها، وتتضمن نصوصا مهمة لم ترد في قانون العمل الأردني بتوسع، وترك الأمر للجهات القضائية للبت في النزاعات المتعلقة بها.
وقال إن الاتفاقية تنص على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور كل سنة تقريبا، وهذ الأمر موجود في قانون العمل الأردني، ويعني ذلك أن يلتزم الأردن بهذا النص.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يسد حاجة العامل وأسرته، وهو نص واضح في الاتفاقية، لكنه غير موجود في قانون العمل الأردني.
وأوضح أبو نجمة أن قانون العمل يتحدث عن مراجعة الحد الأدنى للأجور وفق الارتفاعات أو التغييرات التي تمس تكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن "هناك من يرى في الأردن أن الحد الأدنى للأجور الآن هو أقل من خط الفقر، ومن الصحيح أنه تتم مراجعته أحيانا، لكن ليس كل سنة وبحسب ارتفاع تكاليف المعيشة، وفي الأصل فإن الرقم نفسه قبل المراجعة هو أقل من حاجة العامل وأسرته".
ولفت إلى أن الاتفاقية تلزم أن تتم مراجعة الحد الأدنى للأجور في فترة لا تزيد على سنة، وليس كما هو الحال في قرار اللجنة الثلاثية التي أجلت القرار حتى العام 2025.
وأوضح أن الاتفاقية تتحدث أيضا عن المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وهذا موجود في قانوننا المعدل، كما تتحدث عن كيفية دفع الأجر، ومواقيته وعدم تأخيره، فضلا عن الحمايات الأخرى، مثل الحماية من الاقتطاعات المبالغ فيها، أو غير القانونية، وما إلى ذلك.
ورأى أبو نجمة أن مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية هو أمر إيجابي للغاية، خاصة أنه لم يصادق منذ فترة على أي اتفاقيات عمل عربية، وهذا يشكل تقدما مهما لفهم أهمية معايير العمل العربية والدولية.
وأكد وجوب مراجعة القانون ومقارنته بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وهذا من مسؤوليات الحكومة، ويجب أن يستمر باتجاه حماية وتنظيم أفضل للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
بدوره، قال رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بكر الأمير، إن الاتفاقية تتحدث عن مبادئ عامة لتنيظم مسألة الأجور وحمايتها، وتحظر التمييز بشأنها، وغير ذلك.
وأوضح الأمير أن هذه الاتفاقية العربية تسمو على التشريعات المحلية، وبالتالي تجب مواءمة التشريعات بما ينسجم مع سائر الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة.
أما مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض فرحب بالموافقة على الاتفاقية والمصادقة عليها.
وقال عوض: "أعتقد أن هذه المصادقة تترتب عنها مجموعة من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة مباشرة العمل عليها، كتعديل التشريعات المتعلقة بالأجور بما يتواءم مع مضامين الاتفاقية".
وأضاف عوض: "أعتقد أن هناك من القضايا مثلا، مسألة التمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال الأردنيين وغيرهم، لذلك يجب على الحكومة أن تذهب باتجاه تطوير السياسات ومنع التمييز في هذا الأمر".
وتابع: "على الحكومة أن تتراجع عن قرارها بعدم رفع الحد الأدنى للأجور التي اتخذته قبل ثلاث سنوات، وربطه بمعدلات التضخم".
ودعا الحكومة إلى اتخاد تدابير على أرض الواقع لإنفاذ مضامين هذه الاتفاقية، وتعديل التشريعات بما يتواءم معها.

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