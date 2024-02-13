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الحنيطي يزور مستشفى الأمير علي بن الحسين ويعود مصاب حرس الحدود

2/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأمير علي بن الحسين بمحافظة الكرك.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول واقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين والاجراءات الطبية المتبعة لهم، وخطط التطوير المستقبلية للمستشفى، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.
ووجه الحنيطي بضرورة الوقوف على ما يمكن تحسينه من الخدمات المقدمة للمنتفعين من أبناء المحافظة، مؤكداً على استمرار القوات المسلحة بدعم مستشفيات الأقاليم التابعة للخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.
وفي سياق، متصل عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، مصاب حرس حدود المنطقة العسكرية الشرقية بمدينة الحسين الطبية، وذلك إثر إصابته أثناء الاشتباك مع المهربين على الواجهة الحدودية الشرقية.
واطلع اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، موجهاً مدير عام الخدمات الطبية بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية للمصاب، ومتمنياً له الشفاء العاجل.
يشار إلى أن الإصابة وقعت اثناء التصدي لمحاولة التسلل والتهريب على الواجهة الحدودية الشرقية يوم الأربعاء الماضي، حيث طبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك على مجموعة من المهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وردت على النار بالمثل.
--(بترا)

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