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الأوقاف: حظر جمع المركز الإسلامي لتبرعات دون الحصول على إذن

2/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- حظرت تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات في المراكز الإسلامية لسنة 2023، على المركز الإسلامي، البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه، دون الحصول على إذن من لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات.
وبحسب التعليمات، الصادرة في الجريدة الرسمية، يقدم طلب منح التصريح ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد من الوزارة، وفق الشروط والمتطلبات التالية، أن يكون المركز مرخصا من الوزارة، وأن يقدم الطلب قبل بدء عملية جمع التبرعات بشهرين على الأقل، ما لم يقرر وزير الأوقاف خلاف ذلك، وأن يرفق بالطلب الوثائق الخاصة بكل وسيلة من وسائل جمع التبرعات المحددة في النموذج الخاص بكل وسيلة.
كما ونصت التعليمات بأن يتضمن الطلب ما يلي "الغرض من حملة جمع التبرعات وغايتها، والوسيلة التي سيتم الجمع بوساطتها، والمدة المقترحة لجمعها على أن لا تتجاوز مدة السنة، والمواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها.
وبحسب التعليمات، تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات برئاسة الأمين العام، وعضوية مدير مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة، وثلاثة أعضاء يعينهم وزير الأوقاف، وممثل عن مديرية الأوقاف التي يقع المركز الإسلامي، طالب التصريح ضمن اختصاصها.
وتجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
وتتولى اللجنة، دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والتنسيب لوزير الأوقاف بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي، واعتماد الحساب البنكي للمركز الإسلامي والمفوضين بالتوقيع عنه، واعتماد مفوض بتلقي التبرعات، والتدقيق على التقارير والمستندات المقدمة من اللجنة الإدارية والتي تبين أوجه جمع التبرعات وإنفاقها وتسليمها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها الوزير.
وحظرت التعليمات، جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة، وإنفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها، وجمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات، وجمع التبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج المملكة أو تلقيها، إلا بموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو اقتطاع نسبة منها.
وبحسب التعليمات، يتم جمع التبرعات بإحدى الوسائل التالية: الإيصالات الرسمية، الصناديق والحصالات، الإيداع في البنوك، الحفل الخيري والأسواق والمعارض الخيرية والبازارات.

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