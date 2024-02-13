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بدء المراجعة الوطنية السادسة لتقرير منهاج بيجين

2/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - انطلقت أمس أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير المراجعة الشاملة السادسة رسميا، لمنهاج عمل بيجين +30، بتنظيم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، وبمشاركة قطاعات واسعة من المؤسسات والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
ويعتبر منهاج عمل بيجين، أحد أبرز الأطر المرجعية الدولية في تحليل وضع المرأة حول العالم، وأطلق العام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، حيث تخصص هذه الورشة الوطنية التي تقام على مدار يومين، لوضع الأولويات المطلوبة في صياغة تقرير المراجعة الوطني لمنهاج عمل بيجين السادس +30، الذي من المقرر تسليمه في شهر أيار (مايو) المقبل.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي في الافتتاح أهمية إعداد هذا التقرير كالتزام مستمر للأردن، كما أكدت بني مصطفى أهمية ورشة العمل في صياغة التقرير بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما ألقى الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كلمة نيكولاس بورنيات كلمة في الافتتاح حول الجهود المبذولة في إنجاح هذه المراجعة، شهدت الجلسة التالية عرض المحاور الستة التي سيتضمنها التقرير الوطني، التي أدرجت فيها أيضا أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على إضافة تفصيلات جديدة تتعلق ببعض المحاور مثل الآثار المترتبة على حرب غزة وعلاقتها بحالة التقدم المحرز في تمكين المرأة في الدول العربية والأردن.
وأكد القائمون على المؤتمر أهمية رصد الثغرات في هذه المراجعة للسنوات 2020-2024 والتي ستكون نتائج مراجعتها ضمن التقرير المقدم، مع مراعاة خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في المملكة، وعدة وثائق مرجعية منها أيضا الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن.
في الأثناء، عرضت بشرى أبو شاحوت من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملخصا حول إعلان ومنهاج عمل بيجين، وعلاقته بخطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بأن الربط بين المنهاج وأهداف التنمية المستدامة بدأ منذ المراجعة الماضية.
وتحدثت من جهتها الدكتورة سلمى النمس ممثلة عن لجنة "الإسكوا" حول آلية صياغة التقرير الوطني، مؤكدة أن لدى الأردن ميزة تتعلق بإدماج خطة التنمية المستدامة مع الخطط الوطنية. وتمت إضافة أقسام جديدة لمحاور عمل التقرير السادس، مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
وبينت النمس، أن تسليم التقرير إلى الإسكوا في شهر أيار المقبل، سيتبعه إصدار تقرير موحد في شهر تموز (يوليو) المقبل للدول العربية، مثمنة التزام الأردن بإعداد تقارير منهاج عمل بيجين دوريا.
وفي سياق توضيح آلية إعداد التقرير، عرضت نسرين السيد من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في إعداد التقرير، والموزعة على المحاور الستة الرئيسية.
ونوهت السيد بأن العمل بدأ منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، من خلال تشكيل لجنة إشرافية عليا ترأسها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تولت تحديد الأولويات الخمسة الرئيسية في تقرير المراجعة، ولجنة توجيهية عليا ترأسها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يقع على عاتقها صياغة التقرير ورفع الصيغة النهائية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمنهاج، إضافة إلى تشكيل مجموعات العمل الرئيسية المعتمدة من اللجنة الوزارية العليا.
وتضم المحاور الرئيسية التي ستدرج في التقرير، الأولويات والإنجازات والتحديات والعوائق المتعلقة بتمكين المرأة، والتقدم المحرز عبر المجالات المختلفة والتنمية الشاملة والرخاء والعمل اللائق، والقضاء على الفقر والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية والمشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين والمجتمعات المسالمة التي لا يهمش فيها أحد، والحفاظ على البيئة وإصلاحها وحمايتها.

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