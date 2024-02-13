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لماذا غاب الأردن عن التقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي العالمي؟

2/13/2024 11:32:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - في وقت تساءل فيه خبراء زراعيون عن غياب ورود أي ذكر للأردن في التقرير السنوي للعام الحالي المتعلق بحالة الأمن الغذائي العالمي، وتنفذه 5 منظمات دولية سنويا، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، في تصريحات له مؤخرا، إن "وزارة الزراعة فرغت من إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي، لتكون مصدرا للبيانات ومؤشرات الأمن الغذائي لمتخذي القرار".
وأظهر التقرير الإحصائي المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة لم تلتزم بنشر هذا التقرير سنويا وبانتظام، فقد نشرته لـ3 سنوات، ومن ثم غاب نشره بين 4 إلى 5 سنوات.
وفي الوقت ذاته، كشفت الوزارة في بيان لها أمس، أنها مستمرة بأتمتة خدماتها وإعداد قاعدة بيانات للقطاع الزراعي، استكمالاً لإجراءات إصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية الإلكترونية منذ مستهل كانون الثاني (يناير) العام الماضي، ومن ثم اعتماد التوقيع الرقمي للشهادات في مستهل الشهر الماضي.
وقالت الوزارة، إنه وضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية للانتقال نحو الحكومة الإلكترونية، أطلقت الشهادة الصحية النباتية إلكترونيا، ما وفر الوقت والجهد وبسّط الإجراءات الخاصة بمعاملات المراجعين والعاملين على الشهادة.
وأضافت أنها نسقت مع مركز الحوسبة الدولي، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل الخدمة الإلكترونية، لإصدار وتبادل شهادات الصحة النباتية وصولاً إلى التوقيع الرقمي، إذ يعتبر ذلك متطلباً دولياً من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بالانتقال لإصدار الشهادة الصحية النباتية إلكترونيا بإجراءاتها من الدول الأعضاء في إطار الاتفاقية ذاتها.
وتسعى هذه الخدمة، للمضي قدماً نحو تسهيل التبادل التجاري بين الدول عبر منظومة متكاملة، تشمل جوانب لتيسير التجارة الزراعية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، ما سيزيد من الصادرات الأردنية النباتية لأسواق الاتحاد ذات الأهمية الكبيرة للصادرات الأردنية، ما ينعكس على الحد من العوائق غير الفنية للتجارة وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي على الإرساليات النباتية، لا سيما المنتجات الزراعية؛ الخضراوات والفواكه، نظرا لكونها منتجات سريعة التلف.
وقد بلغت رسميا عبر نقطة الاتصال الدولية في الاتفاقية، الدول الأعضاء بتهيئة التوقيع الإلكتروني للموقع الخاص بإصدار الشهادات في الأردن، مع التأكيد على استمرارية الوزارة بالتطوير ومتابعة الإجراءات لتفعيل الدفع الإلكتروني عبر المنصة الرسمية للشهادات الصحية.
وبين خبراء لـ"الغد"، أن قاعدة البيانات في القطاع مهمة بتحديد حجم الحيازات، ودليل إحصائي للمساحات المزروعة، وبالإضافة لأهميتها في إعداد الخطط وتوفير الاحتياجات للإنتاج، ودراسة السوق، وكذلك للباحثين وراسمي الخطط وأصحاب القرار، ما يتطلب استمرارية توفرها وتحديثها دوريا.
الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية حسان العسوفي، أكد أن قاعدة البيانات، تحدد حجم الحيازات، والمالكين والمستأجرين للأراضي الزراعية، ودليل إحصائي للمساحات المزروعة، وتسهم بإعداد الخطط وتوفير احتياجات الانتاج، ودراسة السوق والعرض والطلب على المحاصيل، وحجم العمالة ومستلزمات القطاع.
وبين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن قاعدة البيانات ضرورية، وجزء من العملية التكنولوجية، وذات أهمية كبيرة بشأن الأمن الغذائي في ظل الظروف الحالية من تغيرات جيوسياسية ومناخية، من هنا فإن تحقيق أي هدف إستراتيجي، يتوجب وجود قاعدة بيانات شاملة وسليمة، ليتسنى للمعنيين جمع وتحليل وتفسير المعلومات المتعلقة بالقطاع.
وأضاف العوران، أنه ليكون لنا أمن غذائي سليم، لا بد من قاعدة بيانات، تمكن من نشر معلومات عن مواعيد الزراعات واحتياجات القطاع، والاستفادة من الدروس السابقة خلال جائحة كورونا، وما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية، واستخدام الغذاء كأداة ووسيلة ضغط في الحروب.
الخبير الزراعي سليمان تيم، قال إن المقصود بقاعدة بيانات الحيازات الزراعية، هو قاعدة معلوماتية، تساعد على التنبؤ بكميات الإنتاج المتوقعة من المنتجات الزراعية في مختلف المواسم لأقرب أسبوع إنتاجي، ما يمكن البناء على أساسه في التخطيط للإنتاج والتسويق، بما في ذلك تحديد الأوقات المناسبة للاستيراد والتصدير، وبالتالي المساهمة بتعزيز صناعة القرارات التي تخدم المزارعين، ودعم وتطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.
أما من حيث التطبيق، فبين تيم، أن الوزارة قادرة على تصميم وتنفيذ الإجراءات والنشاطات المتعلقة بتسجيل الحيازات الزراعة؛ نباتية أو حيوانية، وتطوير قاعدة بيانات محدثة تسهم بتنظيم الإنتاج، تحدث باستمرار، بما يواكب التغيرات المختلفة.
ووقعت الوزارة وفق الحنيفات، اتفاقية مع مجموعة تكنولوجيا المعلومات عام 2017، لتحديث نظام قاعدة البيانات الزرعية، وتنفيذ أنظمة متعلقة بمختلف نشاطات وقطاعات الوزارة من إنتاج نباتي وحيواني وتسويق وحراج، وقالت حينها إنها ستنعكس إيجابا على المعلومة الزراعية ووصولها إلى صاحب القرار.
وأكد الحنيفات حينها، أهمية تنفيذ مشروع قاعدة البيانات لتوحيد الرقم الزراعي، وتأمين صاحب القرار بصورة موثقة عن الواقع الزراعي، عبر حوسبة أعمال ونظام الوزارة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وتطبيقها محليا (أتمتة الخدمات) وأثرها الإيجابي على القطاع.

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