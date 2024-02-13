قوات الاحتلال تحتل مقر الأونروا في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية تحتل مقر وكالة الأونروا في خان يونس، وهو موقع محمي ولا معلومات عما يجري هناك.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة إضافة للاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن موظفين يعملون في الوكالة شاركوا في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد أعلنت الوكالة أنها تحقق في المزاعم الإسرائيلية.-(وكالات)
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