الاحتلال يعلن إصابة 18 عسكريا في معارك غزة

الاحتلال يعلن إصابة 18 عسكريا في معارك غزة
التاريخ
2/13/2024 11:32:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 18 عسكريا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية قال جيش الاحتلال انه إصيب جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم الثلاثاء.--(بترا)
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