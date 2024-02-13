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بعد مطالب بإخضاعه لفحص الخرف.. الديمقراطيون يفكرون بخطة لاستبدال بايدن

2/13/2024 11:32:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة- حتى الآن، تجنب الديمقراطيون بقوة أي مناقشة للخطة البديلة لمرشحهم الرئاسي. لكن تقرير المحقق الخاص روبرت هور ربما يكون قد أرغمهم على ذلك وخاصة بعدما ارتفعت أصوات العديد من الأطباء الأميركيين الكبار بضرورة إخضاع بايدن لاختبار "الخرف" للتأكد من أهليته لقيادة البلاد.
وسواء كان ذلك صحيحًا أم لا، فإن وصف هور القاسي للرئيس جو بايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة" و"قدرات متضائلة" قد دفع بعمر الرئيس ولياقته العقلية إلى المناقشة العامة.
وإلى جانب التصور السائد بأن بايدن أكبر من أن يتمكن من ولاية أخرى، وحقيقة أنه كثيرًا ما يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، فقد أثار ذلك تساؤلات جدية حول ما إذا كان بايدن في وضع يسمح له بقيادة الحزب في نوفمبر وما إذا كان الديمقراطيون بحاجة إلى خطة طوارئ؟.
وبسبب العقبات الإجرائية والسياسية، لن يكون من السهل استبدال بايدن ببساطة والنتيجة الأرجح هي بقاؤه مرشحا.
ولكن من الممكن أيضًا تصور سيناريوهات مختلفة حيث يرشح الحزب بالفعل شخصًا آخر غير بايدن في مؤتمره في آب (أغسطس) أو حتى يختار بديلاً بعد ذلك للمنافسة في انتخابات عامة تاريخية، وهذه هي الطرق المحتملة.
اختيارات بايدن
والحقيقة الكبرى هنا أنه لا يمكن نشر استراتيجية جديدة إلا إذا تنحى بايدن طوعًا أو كان غير قادر جسديًا على الترشح. وفي الوقت الحالي، وعلى الرغم من القلق داخل الحزب، لا يوجد خلاف على أن بايدن في طريقه نحو الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.
كما أن مرشح الفارس الأبيض المتأخر ليس خيارًا في هذه المرحلة، على الرغم من أن حوالي 3 % فقط من إجمالي المندوبين قد صوتوا حتى الآن.
لكن هناك خطة عملية واحدة فقط وهي موافقة بايدن نفسه على تسليم العصا، حيث يعتبر بايدن رجلا فخورا وتشكلت شخصيته من خلال تجربة الفوز في انتخابات مجلس الشيوخ في العشرينات من عمره ثم حرمانه من الرئاسة عدة مرات قبل أن يحصل عليها في النهاية؛ إن إقناعه بأنه في موقف صعب ويتعذر الدفاع عنه ويحتاج إلى التنحي لن يكون بالأمر السهل.
لكن هناك طريق يمكنه من الرحيل بكرامة وبشروطه حيث يبدأ الأمر بالسماح للحملة التمهيدية للحزب الديمقراطي بأن تأخذ مجراها، وتنتهي في 4 حزيران (يونيو)، وهو التاريخ الذي تجري فيه آخر مجموعة من الولايات انتخاباتها التمهيدية.
وسينتهي بايدن باعتباره المنتصر بلا منازع، بأكثر من 1968 صوتًا من أصوات المندوبين المتعهد بها اللازمة للترشيح.
وبعد ذلك يعلن بايدن أنه لن يقبل الترشيح ويطلق سراح مندوبيه لدعم مرشح مختلف، كما ويمكنه أن يصر على أنه لا يزال لائقًا لفترة ولاية أخرى، لكنه يتقبل مخاوف الجمهور بشأن رئيس يبلغ من العمر 86 عامًا في نهاية فترة الولاية الثانية. ويمكنه تذكير الناخبين بأنه قال دائمًا إنه جسر لجيل المستقبل من القادة الديمقراطيين. ويمكنه أن يلاحظ أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح، وأن يزعم أنه هزم ترامب مرة واحدة وقام بحماية الديمقراطية الأميركية وفي النهاية لقد أدى واجبه.
عند تلك النقطة، سيبدأ التدافع بين الخلفاء المحتملين بعد فترة وجيزة من إعلان بايدن، وبعدها يتم النظر في موجة من استطلاعات الرأي الخاصة التي تختبر المرشحين المختلفين في الانتخابات العامة لتحديد أوراق اعتماد شخصيات مختلفة لهزيمة ترمب .
وما بين 4 حزيران (يونيو) و19 آب (أغسطس)، عندما يبدأ مؤتمر الحزب في شيكاغو، سيتنافس كبار الديمقراطيين على المنصب ليحل محل بايدن في تحرك لم تشهدها السياسة الأميركية منذ عقود.
معركة في المؤتمر
وتحت هذا السيناريو (إعلان بايدن عدم الترشح )، ومع اقتراب المؤتمر، سيظل بايدن صانع الملوك وإذا جرت بقية الانتخابات التمهيدية كما حدث في ولايتي ساوث كارولينا ونيفادا، فسيتم التعهد بالأغلبية العظمى من المندوبين في المؤتمر لبايدن. وليسوا ملزمين قانونًا بدعم الرئيس أو أي شخص يحتمل أن يؤيده ليحل محله في التذكرة ولكن من المرجح أن يتبع الكثيرون خطاه إذا دعم مرشحًا.
حينها ستكون القضية الشائكة هي نائبة الرئيس كامالا هاريس. حيث إنه لا يرشحها مندوبو بايدن تلقائيا في غيابه ولم تكن معدلات قبولها الضعيفة وأداؤها في الانتخابات التمهيدية لعام 2020 توحي بالثقة. لكن الحزب سيكون مدركًا تمامًا للمخاطر المترتبة على تنفير الناخبين السود.
وكان كبار اللاعبين المحتملين الآخرين يلعبون بالفعل اللعبة الطويلة تحسبًا لمثل هذه اللحظة، حيث قاموا ببناء سمعتهم الوطنية وصقل مهاراتهم مثل جافين نيوسوم من كاليفورنيا وجي بي بريتزكر من إلينوي وهما من بين أكثر البدلاء نشاطًا، الأمر الذي سيخدمهم جيدًا أثناء سعيهم للحصول على ولاء مندوبي المؤتمر. كما أن الحاكمة جريتشن ويتمير مدافعة قوية عن بايدن، حيث دعمته لدى الأميركيين العرب في ميشيغان وعملت هناك كرئيسة مشاركة لحملة بايدن.
لكن ماذا لو تجاوز بايدن الشكوك وتم ترشيحه في المؤتمر في أواخر آب (أغسطس)، لكنه لم يتمكن بعد ذلك من المنافسة في انتخابات تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل؟
تنص القواعد على أنه في حالة "وفاة أو استقالة أو عجز" المرشح، فإن جايمي هاريسون، رئيس الحزب، "يجب أن يتشاور مع القيادة الديمقراطية للكونغرس ورابطة الحكام الديمقراطيين ويقدم تقاريره" إلى ما يقرب من 450 عضوًا في اللجنة الوطنية الديمقراطية، الذين سيختارون مرشحًا جديدًا.
لكن خروج بايدن المتأخر من التذكرة سيشكل كابوسًا لوجستيًا للولايات، ومن المقرر أن يتم إجراء الاقتراع العسكري في الخارج في بعض الأماكن بعد أسبوعين فقط من انتهاء المؤتمر الديموقراطي، وسيبدأ التصويت الشخصي المبكر في 20 أيلول (سبتمبر) في مينيسوتا وداكوتا الجنوبية.
لكن أي جهد بعد المؤتمر لاستبدال بايدن من المرجح أن ينتهي به الأمر في المحكمة إذا تم الإدلاء بالأصوات بالفعل باسم جوزيف بايدن جونيور على ورقة الاقتراع.
وحتى ذلك الوقت وفي عصر الأحزاب الوطنية الضعيفة، هناك عدد قليل من الأفراد الذين يتمتعون بمكانة للتدخل وحماية المصالح الفضلى للحزب أو ربما الأمة. وطالما أن بايدن وترامب يمضيان قدما، فلا توجد آلية حقيقية لإخراجهما عن مسارهما.-(وكالات)

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