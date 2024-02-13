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عواصم عالمية تندد باجتياح الاحتلال الوشيك لرفح

2/13/2024 11:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم -طالبت دول ومنظمات عديدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحذرت من التداعيات الخطيرة للهجوم الوشيك على المدينة التي تعج بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إليها بسبب القصف والمجازر الإسرائيلية بحق السكان بوسط وشمال القطاع.
ودعت الصين إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح على جناح السرعة، وحذرت من كارثة إنسانية بالمدينة في حال تواصل القتال.
وقالت الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تتابع عن كثب الوضع في منطقة رفح، وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي".
من جهته، دان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح، ووصفها بالوحشية والفظيعة، وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس إن "إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية، هاجمت بوحشية المكان الذي لجأ إليه أكثر من مليون فلسطيني".
وقال كانيل إن 220 مدنيا قتلوا في قطاع غزة خلال يوم واحد بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأعرب عن إدانته بأشد العبارات لما يحدث في غزة.
أما إيران، فقد حذر وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان من أن الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح ستكون لها عواقب وخيمة على إسرائيل.
كما دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، محذرا أن من شأن الهجوم الإسرائيلي البري المرتقب على المدينة التسبب في كارثة إنسانية، ويمثل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها، قالت باكستان إن تل أبيب تنتهك الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي، الرامية إلى حماية سكان قطاع غزة من الإبادة الجماعية، وأعربت عن إدانتها الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن اجتياح رفح سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ويهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار.
وحثت إسلام آباد المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الإنسانية.
وفي السياق ذاته، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه العميق إزاء الاجتياح البري المرتقب للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح.
وقال كريم خان، في منشور على حسابه بمنصة إكس، "مكتبي يجري تحقيقا مستمرا ونشطا في الوضع بدولة فلسطين، ونتابع الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".
وأشار خان إلى أنه على الرغم من رسائله المستمرة، فإن سلوك إسرائيل وممارساتها لم يتغيرا، وأكد أن مكتبه "يحقق بنشاط في أي جرائم مزعومة بهدف محاسبة منتهكي القانون الدولي".
وأول من أمس حذرت منظمة العفو الدولية من خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك يهدد رفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هربا من القصف.
وقالت المنظمة الدولية -في منشور بحسابها على منصة إكس- إن عدد سكان رفح تضاعف 5 مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي السياق تناولت صحف عالمية الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي قالت إنها أصبحت الملاذ الأخير للنازحين، مشيرة إلى أن العالم كله بات غير قادر على التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت "لوموند" الفرنسية إن تعرض رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح لقصف إسرائيلي دفع العشرات إلى المستشفى الكويتي في وقت مبكر من صباح أول من أمس.
أما صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقالت إن الغارات على رفح تأتي وسط مخاوف دولية متزايدة من توغل عسكري أوسع نطاقا في مدينة يعيش فيها أكثر من مليون نازح، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها آخر مركز سكاني كبير تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبين مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن اجتياح رفح يمكن أن يؤكد أيضا تعقيدات عملية واسعة النطاق في المدينة المكتظة بالسكان.
ورأى مقال في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن العالم كله يشعر باليأس من نتنياهو "باستثناء الرئيس الأرجنتيني الجديد الشعبوي غريب الأطوار".
وقال المقال إن بعض وزراء حكومة الحرب من أمثال بيني غانتس وغادي إيزنكوت باتوا محبطين، مضيفا "بالطبع يشعر جو بايدن والإدارة الأميركية بأكملها والاتحاد الأوروبي بالإحباط من نتنياهو".
وجاء في المقال أن نتنياهو "كسر قواعد اللعبة الديمقراطية والدكتاتورية بشكل كامل، وبات مخلوقا هجينا ينظر إليه العالم كله بيأس وغير قادر على التعامل معه بفعالية".-(وكالات)

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