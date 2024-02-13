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على وقع قصف للحديدة.. الحوثيون يؤكدون جاهزيتهم لهزيمة الأميركيين

2/13/2024 11:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صنعاء– للشهر الثاني تتواصل الهجمات الأميركية البريطانية على الحديدة ومحافظات يمنية أخرى بينها العاصمة صنعاء.. فهل قوّضت هذه الضربات قدرات الحوثيين خاصة الصاروخية؟ وهل ساهمت الضربات الحوثية للسفن في البحر الأحمر في مساندة المقاومة والفلسطينيين بقطاع غزة؟
تلك الاسئلة أجاب عليها القيادي في جماعة (أنصار الله) الحوثيين، محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء والذي قلل من تأثير الضربات الأميركية البريطانية على مواقعهم العسكرية سواء في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ومحافظات أخرى.
ووصف الغارات الجوية والصاروخية، التي تدخل شهرها الثاني على محافظات في اليمن تقع تحت سيطرة الجماعة، بـ"الفاشلة". وأكد هذا القيادي الحوثي عدم خشيتهم من أي تحرك عسكري بري أميركي بريطاني للسيطرة على سواحل اليمن الواقعة على البحر الأحمر، مضيفا إن "الحرب البرية هي ما يريده الشعب اليمني".
وأضاف متحديا "إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى اليمن فستواجه تحديات أصعب من تلك التي واجهتها في أفغانستان وفيتنام، وشعبنا يتمتع بالمرونة والجاهزية، ولديه خيارات لهزيمة الأميركيين إستراتيجياً في المنطقة".
بالتزامن مع حديث القيادي الحوثي تعرضت محافظة الحديدة لقصف أميركي - بريطاني جاء في أعقاب استهداف الجماعة لسفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أمس أن هجوماً أميركياً بريطانياً استهدف مواقع بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بغرب اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين على سفينة الشحن (ستار آيريس) والتي ترفع علم جزر مارشال، والمملوكة لجهات يونانية كانت في طريقها من البرازيل إلى ميناء الإمام الخميني في إيران.
وأوضح القيادي الحوثي أن "رسالة عمليات القوات المسلحة اليمنية (في البحر الأحمر وخليج عدن) هي وقف التوحش الإسرائيلي وجريمة إبادة أهل غزة التي يستمر الأميركان في حمايتها ومساندتها والمشاركة فيها".
وقال إن الضربات الأميركية والبريطانية لم تحدث أي تأثير وعلى العكس، فقد كان لها تأثير في تطوير قدراتها العسكرية، وهذا واضح ويلمسه الأميركيون والبريطانيون من خلال استمرار وتنويع عملياتها في البحر الأحمر أو البحر العربي (بحر العرب) وكذلك استمرار عملياتها الصاروخية التي تستهدف بها كيان العدو الإسرائيلي في مدينة أم الرشراش (إيلات) المحتلة.
وقال نقف لنصرة الإخوة الفلسطينيين كواجب أخلاقي والتزام إيماني وشعور أخوي، مضيفا أن الجانب الأميركي فسيتحمل تبعات وعواقب هذا الاعتداء الوحشي الإجرامي الذي حتما ستكون وخيمة عليه. ونؤكد أن هذا الاعتداء الإجرامي لن يثني شعبنا بكافة فئاته وقواته المسلحة والأجهزة الرسمية عن مواصلة أداء هذه المهمة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم كجهاد مقدس في سبيل الله. فالأميركي لن يزيدنا بما قام به من إجرام إلا إصرارا وعزما وتصميما على الثبات..-(وكالات)

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