Wednesday, 14 February 2024 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محادثات القاهرة: هل ما يزال الطريق صعبا لصفقة تبادل الأسرى؟

2/13/2024 11:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تسعى المحادثات في القاهرة، بحضور مدير وكالة المخابرات الأميركية "وليام بيرنز"، إلى تضييق الفجوات العميقة بين عراقيل الاحتلال، ومطالب المقاومة الفلسطينية بوقف العدوان ضد قطاع غزة، لإنجاز "صفقة" تبادل الأسرى، والتي يبدو أن الطريق إليها ما زال صعباً، في ظل حكومة متطرفة تتفاوض على وقع مخطط اجتياح رفح وتهجير سكانها.
وقد استبقت حكومة الحرب محادثات القاهرة، التي تشارك فيها بوفد وصل إليها أمس بحضور مسؤولين من مصر وقطر، بتصريحات تفيد بأن الفجوات في الصفقة ما تزال كبيرة وأنها تجمع على أن شروط حركة "حماس" غير قابلة للنقاش، ومع ذلك أعطى رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، الضوء الأخضر للوفد للمشاركة فيها، بينما تقترح واشنطن هدنة مؤقتة.
وبرغم أن وزراء حكومة الحرب اتفقوا على أن موقف "حماس" من التفاهمات التي تم التوصل إليها في باريس لا يمكن أن تكون أساساً للتسوية، وفق مزاعمهم، إلا أن الأنباء المطلعة على مسار المفاوضات تتحدث عن إحراز بعض التقدم في المحادثات بين الطرفين مؤخراً، وأن الاتصالات كانت بناءة لجهة إمكانية التوصل إلى صفقة، بدون توضيح طبيعة التقدم فيها.
وعلى خلفية المحادثات في القاهرة، أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة الحرب أعدت مسودة جديدة لموقفها من رد "حماس" من اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في باريس، وزعمت أن فيها "قدرا من المرونة" قد تؤدي إلى انفراجة في المحادثات، بما يعاكس رفض الاحتلال القاطع لشرط المقاومة بوقف شامل وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقد عبر عن هذا التناقض في موقف الاحتلال، ما جاء في تصريح القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، الذي قال فيه إن "رد الاحتلال الإسرائيلي على مقترح الإطار بشأن التهدئة في غزة، يعد "تراجعاً" عن مقترح باريس نفسه، ويضع "شروطاً وعقبات" لا تساعد في التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "رد الاحتلال على مقترح باريس لا يضمن أيضاً حرية حركة السكان وعودة النازحين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة".
كما يتضمن رد الاحتلال، وفق حمدان، "عدم تجاوبه مع ضرورة فتح المعابر وحرية حركة المسافرين والجرحى، كما أن ما عرضه الاحتلال من معادلات لتبادل الأسرى، تؤكد أنه غير جاد في التوصل لصفقة تبادل".
وأوضح حمدان أنه "خلال لقاء وفد الحركة في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين، تمت مناقشة رد الحركة على مقترح باريس، وكان تقديرهم بأن ردَّ الحركة إيجابي، ويفتح مجالاً للوصول إلى اتفاق".
وقال إن "سلوك "نتنياهو" ومواقفه تؤكّد أنَّه مستمر في سياسة المراوغة والمماطلة، وغير معني بالوصول لاتفاق، ويحاول إطالة أمد الحرب، وكسب الوقت لحسابات شخصية تتعلق بمستقبله السياسي".
وأكد حمدان أن "حركة حماس متمسكة بموقفها، وكانت وما زالت حريصة على الوصول لاتفاق يحقق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإغاثته وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وعودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار وفك الحصار عن قطاع غزَّة وإنجاز تبادل الأسرى".
وحمّل "الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجزرة، بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه لنتنياهو، وما يوفرونه له من دعم مفتوح بالمال والسلاح والغطاء السياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر".
يأتي ذلك بالتزامن مع تمركز قوات الاحتلال قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر في خان يونس والطلب من النازحين مغادرته، بما يُنذر، وفق "حماس"، "بعزم الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة بحق الفلسطينيين النازحين في المستشفى، الذين يتعرضون لإطلاق نار مستمر، طوال الأيام الماضية، من قبل قناصة الاحتلال الفاشيين القتلة".
ودعت الحركة، في تصريح لها أمس، "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الفوري لحماية النازحين ومجمع ناصر الطبي الذي يتعرض لتهديد مباشر من قوات الاحتلال، في وقت يعاني فيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والدوائية".
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيداً و162 جريحاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 28473 شهيداً و 68146 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية، وذلك باستشهاد الشاب الفلسطيني محمد شريف سلمي (20 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.
كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المدينة بعد انتشارها الكثيف في شوارعها وعند مداخلها، والقيام بمداهمة منازلها وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

MENAFN13022024000072011014ID1107849064

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث