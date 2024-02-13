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الليكود يهاجم لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

2/13/2024 11:31:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر في حزب الليكود -الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو- أنه لا يمكن استمرار تصرف زعيم المعارضة يائير لبيد بشكل غير مسؤول والإضرار بمفاوضات لا يعرف تفاصيلها.

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