الليكود يهاجم لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

الليكود يهاجم لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
التاريخ
2/13/2024 11:31:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر في حزب الليكود -الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو- أنه لا يمكن استمرار تصرف زعيم المعارضة يائير لبيد بشكل غير مسؤول والإضرار بمفاوضات لا يعرف تفاصيلها.
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