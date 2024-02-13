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غارة أمريكية بريطانية على مواقع لميليشيا الحوثي باليمن

2/13/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات الأمريكية والبريطانية، فجر اليوم الأربعاء، غارة جوية، على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية الصليف شمال غرب محافظة الحديدة اليمنية.
وقالت مصادر عسكرية إن الغارة استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في منطقة قريبة من ميناء "رأس عيسى" النفطي، دون معرفة حجم الأضرار.
وذكرت المصادر، أن الغارة جاء عقب تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع في سماء الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة، لأكثر من ساعة.
وكانت البحرية الأمريكية قد قالت في وقت سابق اليوم إنه تم تأمين حماية 2000 سفينة تجارية في البحر الأحمر، بنجاح.

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