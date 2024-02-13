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انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في إيران (فيديو)

2/13/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم في خط رئيسي لنقل الغاز في مدينة "بروجن" التابعة جنوب غرب إيران.
وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم، الذي طال (خط 65) لنقل الغاز الرئيسي، وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومتر من موقع الحادث.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.


وأضاف أنه "تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردغان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الانفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع".
ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني قوله إن "النيران ستتوسع طالما هناك غاز في الخط ونأمل أن تُجدي جهود رجال الإطفاء نفعاً".
وشدد على أنه "من غير الممكن في الوقت الحالي الجزم بطبيعة الحدث، وما إذا كان عملاً إسرائيلياً أم حادثاً عرضياً".

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