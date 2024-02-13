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لمهاجمته إسرائيل.. تعليق ترشيح غراهام جونز في انتخابات بريطانيا

2/13/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوقف حزب العمال البريطاني ترشيح غراهام جونز في الانتخابات العامة المقبل بعد نشر تسجيل يدلي فيه بتصريحات مهينة لإسرائيل، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويأتي التعليق بعد يوم من سحب الحزب المعارض دعمه لمرشح آخر، هو أزهر علي، بعد نشر تصريحات تبنى فيها نظريات المؤامرة إزاء إسرائيل.
وأوقف ترشيح جونز الذي اختير للتنافس على مقعد في شمال إنكلترا، الثلاثاء، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وفي وقت سابق، نشر موقع "جيدو فوكس" تسجيلاً صوتياً لجونز قيل إنه مستقى من نفس اجتماع الحزب المحلي في أكتوبر/ تشرين الأول الذي تحدث فيه علي.

وأشار جونز في التسجيل إلى "إسرائيل اللعينة" وقال إن البريطانيين الذين يقاتلون في الجيش الإسرائيلي يجب إيداعهم السجن.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن من المرجح أن يشكل حزب العمال الحكومة البريطانية المقبلة بعد الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام الجاري.
وفي عهد زعيمه السابق جيرمي كوربين، واجه حزب العمال اتهامات بأن البعض داخل صفوفه يمارسون التمييز ضد اليهود والتضييق عليهم.
وسعى الزعيم الحالي كير ستارمر إلى استئصال معاداة السامية داخل الحزب.
وفي حديثه في وقت سابق، قبل إيقاف جونز، قال ستارمر: "حين قلت أن حزب العمال تغير تحت قيادتي، كنت أقصد ذلك".

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