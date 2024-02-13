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عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

2/13/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتقال شركاتنا الحكومية تحت مظلة شركة الاستثمارات الحكومية يجب أن ينقلها إلى دعم الموازنة لا تلقي الدعم منها، لذلك تحقيق الأرباح وتحسين الأداء يتم بالحوكمة وهي الخطوة التي تسبق البيع، إما لمستثمرين إستراتيجيين ينقلونها إلى درجات جديدة من التميز الأدائي وفق إجراءات أصولية، أو طرحها للاكتتاب للأردنيين، أو غيرهم، أو مزيج من الاثنين، أما الاستمرار في الوضع الحالي فهو نزيف مستمر واستمرار لتفاقم العجز في الموازنة.
بداية يجب على الحكومة إعلان أهدافها وأولوياتها المطلوبة من الشركات وضمان أقصى قدر من الاستقلالية للمجالس من خلال وضع نظام حوكمه رشيدة وفق أحدث الممارسات يشمل إطارا قويا للترشيحات، بحيث تخضع التعيينات للتنسيق والاجماع على مستوى الحكومة لا أن تتم على أضيق نطاق بل تتم بعلنية بالاعتماد على قاعدة واسعة من المواهب تشكل في مجموعها بنك متنوع من المرشحين من حيث المهارات والخبرات والخصائص الشخصية للمرشحين ، بمعنى أبسط أن نسير عكس الإجراءات الحالية التي لا تخضع لأسس واضحة ومعلنة، وبعد ثلاث سنوات من مدة أي مجلس يتم التجديد للأعضاء أو تغييرهم ، دون أسس أو معايير شفافة تبين الإنجازات أو النواقص.
تشمل العلنية إجراء اجتماعات الهيئات العامة السنوية لتحاسب المجالس على الملأ نهاية كل عام ولتقدم جردة حساب تحفزها على تحقيق الأرباح وفق معايير وأسس تساوي الشركات الحكومية مع التجارية ، مع ضرورة توضيح صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفصل منصب الأخير عن منصب رئيس مجلس الإدارة ، على أن تنبثق عن المجلس لجان محددة مثل لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الإستراتيجيات والسياسات الإلزاميتين وغيرها من اللجان حسب حاجة كل شركة ، تلك اللجان التي يفضل ألا يشارك الرئيس في أي منها لضمان حياديتة ورقابتة المستقلة على كافة اللجان باستثناء لجنة الحوكمه إن وجدت . ولا ننسى أن الحوكمة تخلق نظام رقابة داخلي محكم، وتسهم في معالجة المخالفات والإبلاغ عنها، وترسخ قواعد للإفصاح والشفافية والسلوك المهني، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
من ناحية أخرى، تتطلب الحوكمة الفعالة تقييم مجلس الإدارة لأغراض التطوير وذلك وفق أساليب التقييم الثلاث أولها تقييم لمجلس الإدارة ككل، من حيث مثلاً حضورهم بالحد الأدنى من الاجتماعات سنوياً وهو ما ينطبق على اجتماعات اللجان، ونسبة الإنجاز من الخطة الاستراتيجية، ثانيها التقييم الذاتي من حيث تقييم الأعضاء لبعضهم البعض وتقييم الأعضاء للرئيس، وثالثها تقييم من طرف ثالث يتم من خلال جهة خارجية يغطي مدة عمل المجلس ويتم توفيره قبل مدة كافية من انتهاء فترته. التقييم للعلم لا يعني بالضرورة استبدال الأعضاء لكنه في كثير من الأحيان يعني توفير التقييم والتدريب والتوجيه اللازمين.
من الجدير بالذكر أن الشركات الحكومية، يتم تحويلها باتباع أفضل ممارسات الحوكمه إلى كيانات تعمل تجارياً، ولقد أثبتت الحوكمة نجاحها في الشركات المدرجة والشركات الخاصة، لذا لا يوجد ما يمنع تطبيقها على الشركات الحكومية وأولى الخطوات إصدار تشريع تتبعه المتابعة ومن ثم الشفافية الدائمة، ووقف ما يجري حالياً حيث نعلن عن البيانات المالية حين نربح ونحجبها وحين نخسر.

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