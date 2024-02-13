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اجتياح رفح حصاد العدوان

2/13/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يخطئ من ينظر إلى المشروع الإسرائيلي لاجتياح رفح على أنه مرحلة مستجدة من مراحل العدوان على غزة. فالعملية التي يجري الإعداد لها على قدم وساق ما هي إلا ذروة العدوان وحصاده. وتندرج ضمن المشروع الذي ترفعه حكومة التطرف والذي خططت وأعدت العدة للوصول إليه والعمل على تحقيقه بحيث يتحول القطاع إلى أرض محروقة خالية من السكان تحكمه بالطريقة التي تراها مناسبة لمشروعها التوسعي.
فهي التي أوهمت الغزيين ـ تحت نيران مدافعها وطائراتها وصواريخها، ومنذ بدء الاجتياح البري، بضرورة ترك منازلهم والتوجه إلى محافظات الجنوب التي وصفتها بأنها مناطق آمنة. وكثفت من القصف حتى دمرت أكثر من سبعين بالمائة من المنازل في الشمال، وأوصلتهم إلى محافظة رفح ليصل عدد اللاجئين الغزيين فيها إلى أكثر من مليون وربع المليون، إضافة إلى سكانها الأصليين الذين يصل تعدادهم إلى ثلاثمائة ألف إنسان. وهي التي طرحت مشروع التهجير إلى سيناء قبل أن تواجه بمعارضة أردنية وعربية ودولية ورفض مصري قاطع.
فحكومة التطرف هي صاحبة المشروع، وهي التي خططت ونفذت للوصول إلى الحالة الراهنة، التي يصفها متابعون بأنها حالة اكتظاظ غير مسبوقة مصحوبة بجوع ومرض وأوبئة وانعدام وسائل الإيواء.
ما يعزز القناعة بأن إسرائيل ما زالت تسعى إلى تهجير الغزيين من رفح إلى الأراضي المصرية أنها ترفض إعادتهم إلى مناطقه الأصلية في الشمال والوسط، وتتمسك بفكرة تهجيرهم، ما يطرح السؤال (( الى اين؟)) .
غير أن الجانب المصري يتمسك بشدة برفض المشروع، حيث وصل الأمر إلى حشد قوات عسكرية ووضع وحدات من الجيش المصري على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
فالبديل في هذه الحالة هو عملية إبادة جماعية لأكثر من مليون ونصف المليون نسمة في عملية عسكرية يدعي زعيم التطرف)) نتنياهو)) في حديثه مع الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستنفذ دون اختراق للقوانين الدولية.
الجديد في هذه الحالة أن بايدن قد أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، التي يراها محللون ـ إن نفذت ـ أنها ستكون مجزرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بينما يبدو نتنياهو وفريقه المتطرف متمسكين بالتنفيذ، بحجة أن تحرير الرهائن لا يتم إلا من خلال الحرب.
بايدن الذي وجه أكثر من مرة نقدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي لرفضه الالتزام بالنصائح الأميركية ولتوسعه في قتل المدنيين، ومواصلة طرح مشاريع التهجير لسكان غزة، والعودة إلى احتلال القطاع أو إدارته عسكريا والذي أعلن رفضه للعملية العسكرية في رفح عاد وأعطى الضوء الأخضر لتنفيذها ضمن شروط، وبعد أن وعد نتنياهو بأن تنفذ العملية دون أية اختراقات للقانون الدولي، وأن جيش الاحتلال قادر على تحرير الرهائن.
وهما بذلك يديران ظهريهما لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت تل أبيب باتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على أرواح المدنيين وتقديم تقرير شهري بما تم تنفيذه في هذا السياق.
ويستند بايدن في ذلك إلى نجاح فرقة خاصة في تحرير اثنين من المحتجزين، الأمر الذي اعتبره نصرا لمشروعه، وتأكيدا على إمكانية تحريرهم عسكريا. وورقة يمكن له أن يطرحها أمام ذوي الأسرى الذين يمارسون ضغوطا لإبرام صفقة تحررهم وتعيدهم إلى أسرهم. ويروج لإمكانية استخدام تلك العملية كورقة ضغط على المقاومة من أجل التراجع عن بعض شروطها التي ضمنتها لردها على الورقة التي أعدها رؤساء أجهزة استخبارية اجتمعوا في العاصمة الفرنسية باريس.
فالمعلومات المتسربة تؤشر على طموح نتنياهو لدفع المقاومة للتراجع عن مطالبها بأقل ما عرضته الورقة. وبما يتماشى مع قرار حكومة الحرب التي رفضت العديد من المطالب بشكل كامل. ومن ذلك ما أعلنه بايدن عقب لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني من أنه يسعى إلى فرض هدنة مدتها خمسة أسابيع.
كل ذلك لا يعني أن أركان التطرف في إسرائيل يمكن أن يتراجعوا عن مشروع التهجير الذي يرونه جزءا من الكيان. والذي يمكن تعليقه أو تأجيله وفقا للظروف والمستجدات. وفي الوقت نفسه يرون أن الظرف مناسب للسير فيه رغم المعارضة الداخلية والعالمية والإقليمية. ورغم التحذيرات بأن تنفيذه يعني مجزرة لم يشهد التاريخ مثيلا لها.
فالمهم عند نتنياهو أن يدخل التاريخ الصهيوني بمثل تلك المجزرة، وأن يرفض حل الدولتين ويستمر في الحكم بغض النظر عن النتائج. ما يشجعه على ذلك الموقف الأميركي الذي لا يبتعد عن الانحياز لإسرائيل.

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