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رفح.. جردة حساب

2/13/2024 11:31:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بينما نخشى التهجير في معركة رفح المقبلة، فقد تم التهجير الداخلي فعلا في غزة، وبينما نعتقد أن اجتياح رفح سيكون قاسيا، فقد عاشت غزة أسوأ قصف جوي وأعنف اجتياح بربري في التاريخ الحديث، هكذا يشغلنا الإعلام الأنجلوأميركي بالهدف الأعلى لعمليات جيش العدوان وهو في رفح التهجير لمصر، بينما يمارس على الأرض أعمالا مرحلية تؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف الأعلى الذي يبدو في آخر الأمر نتيجة مقبولة للجميع، وفعلا بدأت إسرائيل عملية قصف مكثف لرفح يعقبها توغل نوعي لتحرير الأسرى بالقوة.
بسبب اتفاقيات السلام مع مصر؛ لا تستطيع إسرائيل نشر جيوش جرارة على الحدود المصرية، ومع تهديد مصر علنا بأنها ستلغي معاهدة كامب ديفيد إذا اجتاحت إسرائيل رفح؛ بدأ بايدن يهيئ إعلاميا لعملية عسكرية صهيونية من طراز آخر، عملية ستؤدي حتما لخسائر من المدنيين بسبب الكثافة السكانية العالية الناتجة عن نزوح الغزيين من الشمال إلى رفح، لكن ولأسباب انتخابية بحتة في أميركا؛ يحاول بايدن التبرأ من نتائج هذه العملية سلفا بوضع اشتراطات شكلية وسمجة على نتنياهو.
نتنياهو في ((مود انتحاري)) سياساً، لن ينقذه منه سوى عودته بطلا من غزة، وهذه البطولة تستدعي قصص نجاح لن تكون- في ضوء فشل الجيش والمؤسسات الاستخبارتية الصهيونية في عملية 7 أكتوبر- بغير تحرير الأسرى عنوة والقبض على قادة حماس أحياء أو أمواتا وكسر ظهر المقاومة المسلحة ورفع يد حماس عن إدارة القطاع، واستبدالها بسلطة مشابهة لسلطة الضفة الغربية المسيطر عليها من قبل إسرائيل.
ترتبط الأنظمة العربية عموما بمصالح اقتصادية ووجودية مع أميركا، ومن ثم مع إسرائيل على نحو مباشر أو غير مباشر، وتعتقد مجموعة من الأنظمة أن سوء إدارة الملف الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية الذي يتمثل برفضها لعروض السلام المغرية- وهذا غير دقيق وغير صحيح-، مبررا كافيا لإنهاء ملف القضية بتصفيتها وتحويلها لقضية سكان يعيشون في مساحات محاصرة بشكل تام مثل غزة والضفة؛ ومن ثم قلب الصفحة عن تلك القضية والالتفات لخطط التطوير والتحديث الوطني المحلية.
السلطة الفلسطينية وعلى أهمية وجودها التمثيلي، إلا أنه أمسى تمثيلاً ضد مصالح الشعب الفلسطيني؛ فهو ستار زمني وفعلي على استمرار الاستيطان في الضفة الغربية الذي تضاعف منذ أوسلو إلى ثلاثة أضعافه، جاعلا أي حل سياسي يستهدف إقامة دولة فلسطينية ممكنا فقط إن كانت هذه الدولة نسخة صهيونية منزوعة السلاح والكرامة والتمثيل وعرضة مستمرة للتصفية وتهجير الفلسطينيين للعالم العربي الشاسع كما يشير قادة الاستيطان النازيين القُدم، ولا أقول الجدد!
الحالة الفلسطينية السياسية بجميع فصائلها عاجزة عن تغيير واقع القيادة الفلسطينية وذلك بسبب الانقسام وبسبب الصراع على السلطة وتقاسم غنائم الحكم، وهي عاجزة ومرتهنة لدرجة أن حرب إبادة كالتي تجري في غزة لم تحرك ساكنا لقيام حالة وحدة وطنية تنقذ الشعب من الإبادة، وهذا لا يعني بالضرورة أنهم ليسوا براغبين، بل يعني أنهم قطعا بسبب ارتباطاتهم ليسوا بقادرين!
لقد نسينا أو تناسينا أن إسرائيل مشروع استيطاني إحلالي مستنسخ من تراث الفكر الاستيطاني الأميركي والأوروبي؛ ويقوم على ذات الأسس الفكرية، وأساسها التفوق الحضاري للمستعمر الذي يحوّل الشعوب المستعمرة إلى فئات أقل إنسانية وحضارة، وينصّب نفسه بفوقيةٍ وغطرسةٍ لإعادة هندسة حياتهم بشكل كامل؛ بما يشمل طردهم من أرضهم أو تغريبهم عنها بفرض ثقافة وأفكار الاستعمار على أصحاب الأرض، واعتبارهم عبئا في وجه الحضارة والتمدن، مما يبرر ويجيز إبادتهم وإحلال العرق المتفوق- اليهودي في حالتنا- محلهم، وفي الاحتلال البريطاني للهند وأستراليا وجنوب أفريقيا والفرنسي للجزائر أمثلة كثيرة، أليس تأسيس أميركا نموذجاً حياً لتأسيس إسرائيل؟ وفي هذا السياق يتوضح لنا سبب رفض الخط الصهيوني إقامة دولة فلسطينية للفلسطينيين واستباحة إنسانيتهم وحياتهم وأرضهم.
غاية القول، إن حرب غزة استعادت الثوابت في الصراع العربي الإسرائيلي، وإن وعياً شعبياً فلسطينياً عربيا عالمياً استعاد زمام المبادرة في توصيف هذا الصراع وطرق حله؛ التي تتمثل في إسقاط مشروع الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي في الوطن العربي كافة، وليس فقط على أرض فلسطين.
يبدو هذا تنظيرا عتيقاً وهو فعلا كذلك، ولكنه التنظير الأصيل والصحيح، هل تنتبه لذلك جنابك؟!

MENAFN13022024000072011014ID1107849047

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