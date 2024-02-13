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معرض الدفاع بين الواقعية والمستقبل 2/2

2/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) قلت بالأمس (( نأمل أن نصل إلى ما نحتاجه ، وتكون له الأولوية في سرعة التصنيع، معدات أو قطعة تحتاجها القوات السعودية بشكل متكرر ودوري أهم بمراحل من قطعة نحتاجها ربما كل بضع سنوات)) .. نسبة التصنيع العامة سنصل لها بسهولة لأن المملكة كانت تصنع حوالي 2 % ففتح مجال التصنيع كما حدث الآن ضمناً سيزيد من النسب لكن الهم الكيف، ويأتي الكم أو النسبة لاحقا.
لن ننسى التآمر الغربي والابتزاز الذي حدث في السنوات الماضية التي ربما لم يشعر بها المواطن العادي بسبب حرص القيادة على راحته، لقد كانت المملكة تحارب على جبهتين، جبهة الحوثي وجبهة التآمر الغربي وحظر الأسلحة الغربي، بل هناك تنسيق وتحريض من الغربيين للعديد من الجهات على إيقاف الذخيرة والسلاح عن المملكة رغم عدالة القضية!
اماً الهيئة العامة للتطوير الدفاعي ((جاد)) ما زالوا في البداية، نعم هناك برامج لكن هناك نواقص حاليا أتمنى سدها بالمستقبل القريب.
شركة (سامي)، من باب الحيادية رأيت إيجابيات وسلبيات لكن من باب الإنصاف الإيجابي في معرض هذه السنة، رأيت شبابا في المنصة لدى (سامي) فاهمين وعارفين عما يتحدثون به ولديهم الشغف عكس النسخة السابقة، أيضا إستراتيجية (سامي) المثيرة للإعجاب تركيزه على تطوير المدرعات والعربات والدبابات، حركة ذكية لأن المملكة تملك أسطولا كبيرا منها بالآلاف مما يعطيهم مجالا وعملا وعقودا ودخلا لسنوات طويلة قادمة، لكن السلبيات للأسف إلى الآن ما زلت لم أر شخصية (سامي) أو الصورة الذهنية، ما هي رسالة (سامي)، وقد شرحت سابقا في مقال، ماذا تريد (سامي) أن تصل إليه من صورة في الأذهان عندما ينطق اسمها، وضربت أمثلة لبعض الشركات وكيف كونت البراند أو الصورة لها!.
الإيجابيات في المعرض ككل:
الإيجابي في المعرض زيادة عدد المعروض وتنوع المصادر وبمشاركة 773 جهة عارضة من 76 دولة، وحضور 441 وفداً رسمياً من 116 دولة! ومبيعات بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي، ولقد زار المعرض أكثر من 100 ألف شخص! أرقام تتكلم عن نفسها بدون شك.
أيضا وجود شباب سعودي فاهم في الصنعة وبدأ يتقن لغة الصنعة، نحن فخورون جدا ببعض الشباب المتعلم ولديه الشغف والمعرفة، الذين رأيناهم في المعرض في أكثر من منصة!
الإيجابي أيضا بعض المحاولات من بعض الشركات السعودية التي أصبحت واقعية وتعرف مقدرتها، وأيضاً مشاريع نستطيع أن نطلق عليها أنها ناضجة إلى حد ما، وبعض الشركات وإن كانت ربما شركتين بدأت ترسم الصورة الذهنية عن نفسها ومشاريعها أصبحت ملموسة إلى حد ما.
السلبيات في المعرض
تفاجأت بأن بعض دروس الحروب الحديثة لم تؤخذ بالاعتبار من قبل الشركات المحلية وبعض القطاعات خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية وحروب المنطقة، وتوقعت أن تكون هذه التقنيات والتغييرات في المقدمة!!
لست ضد المنافسة بل من أكثر المتحمسين لها، وفي كثير من المقالات أشجع على المنافسة لأنها تطور السوق، لكن لاحظنا تركيز العديد من الشركات السعودية على نفس المنتج تقريبا، (ويعاد ويكرر تقريبا عند العديد من الشركات!)، الموضوع ليس جارنا اشتغل على شيء لازم أشتغل مثله، الموضوع هو عمل شيء مختلف عن بقية السوق حتى تتميز وتضمن عقودا وإنتاجا وتطويرا!
السلبية الثالثة كثرة مذكرات التفاهم والتي بعضها للإعلام، ولاحظنا أن كثيرا منها لم يفعل منذ سنوات! الموضوع الرئيسي في الصناعة العسكرية هو: هل أنت تصنع شيئا ملموسا؟ أو مجرد كونسيبت أو بروتو تايب، هل لديك خط إنتاج وركز على (خط إنتاج أو هل يوجد مصنع قائم؟)، أو مجرد نموذج مصغر وشراكة مع شركة أجنبية ومعدة أو ذخيرة عليه اسم شركة محلية مستنسخة من شركات أجنبية، وتعال جيبه إذا حصلت له عقد؟!
تقييمي لأفضل جناح في المعرض من ناحية الرسالة والاحترافية والدقة والترتيب والواقعية هو(ايدج)! الكثيرون عرضوا أجنحة أكبر منهم ومعدات أكثر لكن نعتقد أن قليلا محترفا أفضل من كثير غير منسق أو غير متكامل أو غير مدمج!
تقييمي العام الشخصي للمعرض هو 6.5 /10 وليس بسبب ضعف التنظيم ولكن بسبب أداء بعض الشركات الوطنية التي أملنا منها أفضل مما كان.
ملاحظات جانبية على هامش المعرض:
1 - بالصدفة شاهدنا وفد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الرويلي وكان وفده رشيقا ومعقول العدد بينما في وفود أخرى أقل رتبة كان عدد الوفد كبيرا ما شاء الله كأنّها كتيبة!! ترى العمل المثمر يكون من خلال قلة محترفة، وللأسف رأينا وفودا حتى ليسوا معروفين وجايبين الطاقم كامل وزحمة، ما أدري علشان الهيبة! حتى لو أراد المسؤول إشراك فريقه فالأفضل توزيعهم على أرجاء المعرض، ويكون أكثر فائدة ومعرفة.
2 - الدورة الأولى للمعرض قبل سنتين كان التنسيق بواسطة الحرس الملكي، والحرس الملكي طبيعة عملهم تفرض عليهم التعامل مع المدنيين والدبلوماسيين والعسكريين وغيرهم، فلذلك تجدهم محترفين جدا مع جميع أنواع الزوار، بينما الشرطة العسكرية أغلب تعاملهم عسكري وانضباطي وليس مع المدنيين، ليس نقدا للإخوان في الدفاع أو الشرطة العسكرية، لكن طبيعة العمل مختلفة لذلك ليس من العدل أن تتوقع من الشرطة العسكرية مثل تنسيق الحرس الملكي لاختلاف طبيعة العمل والخبرات، أداء الشرطة العسكرية كان جيدا لكن الحرس الملكي صراحة كان شيئا في منتهى الاحترافية وكان إلى حد ما أكثر تنظيما!
وقد قلت أكثر من مرة أتمنى أن يصبح الحرس الملكي مدرسة لبقية القطاعات مثل الدفاع والحرس وحتى القطاعات الأمنية في التعامل مع الجمهور والمدنيين، لأنهم اكتسبوا خبرة لعقود ولديهم المعادلة للموازنة بين (الحفاظ على المتطلبات العسكرية وفي الوقت نفسه فهم العقلية المدنية).

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