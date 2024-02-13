Wednesday, 14 February 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم تراعي العامل النفسي للطلاب

2/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) جددت إدارات التعليم تنبيها حول أنظمة وإجراءات الاختبارات بشأن انعقادها في مواعيدها المحددة، ومراعاة العامل النفسي للطلاب، وعدم إعطاء أهمية للاختبار أكثر مما يستحق، والبُعد عن الرهبة من الاختبار، مشددة على أولياء الأمور إفهام أبنائهم أن الاختبار لتحسين تعلمهم.
وتنطلق غدا اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 لمدارس التعليم العام والأهلية والخاصة، وسينتهي الفصل الدراسي الثاني بعد الاختبارات الأربعاء المقبل، عقب تقديم موعد الاختبارات إلى الغد الخميس، لموافقة الخميس القادم يوم التأسيس.
وعملت إدارات المدارس، بداية من الأسبوع الجاري، على تهيئة المدارس والفصول لاستقبال الطلاب للاختبارات، وتهيئة الطلاب على أداء الاختبارات، وكيفية اختيار الوقت المناسب للدراسة، واستغلال الوقت الأمثل للمذاكرة، والابتعاد عن المشتتات.
يذكر أن وزارة التعليم، بناء على تعميم، أبلغت إدارات التعليم بموعد بداية الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية في يوم الخميس 15 فبراير - 5 شعبان في الثامنة صباحا.
وأضافت التعليم في تعميمها أن بداية اختبارات المدارس المشتركة سيكون للمدارس التي يبدأ دوامها في الواحدة ظهرا، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات وتدقيقها لجميع الصفوف والمراحل، وسيكون موعد إغلاق درجات الفصل الدراسي الثاني، وإعلان وتسليم النتائج، يوم الأربعاء 21 فبراير، قبل إجازة يوم التأسيس التي تصادف يوم الخميس آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وأبلغت إدارات التعليم المدارس بضرورة إعداد الجداول بعناية وفق أفضل الأساليب التربوية، على أن تتسق المواد من حيث الصعوبة والسهولة بالشكل الذي لا يرهق الطلبة، ولا يختبر الطالب بأكثر من مادتين في اليوم الواحد. كما يتم إعلان جميع الاختبارات بصورة بارزة في المدرسة وبكل الوسائل المتاحة، ويتم إخراج الطلبة أيام الاختبارات بعد الانتهاء من الاختبار في وقت واحد، ومنعهم من الخروج بين الفترتين، مع إشعار أولياء الأمور بمواعيد خروج أبنائهم وبناتهم قبل بداية الاختبار بوقت كافٍ.

MENAFN13022024000089011017ID1107849024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث