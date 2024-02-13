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تصريف مليون متر مكعب من مياه الأمطار يوميا

2/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة جدة محطة رفع مصب السلام، وذلك ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار، ويعتبر مشروع المحطة الأكبر من بين مشاريع تصريف مياه الأمطار بـ10 مضخات وبلغ قطر الشافت 22م وحجمه 8548م3 وعمقه 22م وتم استخدام موالدات أمريكية ومضخات ألمانية عالية الكفاءة بعمق خرسانة 1205م3 وطول النفق 10م بعمق 15م، ويسهم المشروع في تصريف مياه الأمطار والسيول بمقدار 1.071.360م3 إلى البحر كل يوم.
كما أنهت الأمانة مشاريع تصريف مياه الأمطار في كل من منطقة التيسير بنسبة إنجاز 100%، وحي الأصالة بتصريف مياه الأمطار لمنطقة الواحة، وكذلك تصريف مياه الأمطار لدوار الكرة الأرضية والمواقع المحيطة بنفق السلام، ونفق طريق الأمير ماجد مع شارع حراء، كذلك الانتهاء من تنفيذ الحلول السريعة لـ30 موقع حرج، وتصريف مياه الأمطار للمواقع المحيطة بنفق طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس.
وتعتبر تلك المشاريع حلولاً لرفع المعاناة عن عديد من المواطنين بتحسين البنية التحتية ومعالجة المياه السطحية في عدد من الشوارع المتضررة بالأحياء، وتعد مشاريع أمانة جدة لتصريف مياه الأمطار ضمن أهم مشاريع البنية التحتية، إذ تم إنجاز 10 مشاريع.

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