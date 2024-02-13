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التدابير الوقتية سلاح النصر

2/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت مصادر أن النصر بصدد اتخاذ خطوات سريعة يمكن القيام بها من أجل تعطيل تنفيذ العقوبة الموقعة على حارسه نواف العقيدي، ومهاجمه محمد مران، بعد إيقاف الأول 5 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمة الاستبعاد من معسكر الأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
وشددت مصادر قانونية أنه يحق للنصر طلب التدابير الوقتية العاجلة، وإيقاف عقوبة العقيدي ومران من أجل خوض مباراة دوري أبطال آسيا.
ويأتي الاستئناف على قرارات لجنة الاحتراف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي كخطوة فاصلة، لحسم ملف عقوبة الثنائي.

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