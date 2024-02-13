التدابير الوقتية سلاح النصر

(MENAFN
- Al Watan) أكدت مصادر أن النصر بصدد اتخاذ خطوات سريعة يمكن القيام بها من أجل تعطيل تنفيذ العقوبة الموقعة على حارسه نواف العقيدي، ومهاجمه محمد مران، بعد إيقاف الأول 5 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمة الاستبعاد من معسكر الأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
وشددت مصادر قانونية أنه يحق للنصر طلب التدابير الوقتية العاجلة، وإيقاف عقوبة العقيدي ومران من أجل خوض مباراة دوري أبطال آسيا.
ويأتي الاستئناف على قرارات لجنة الاحتراف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي كخطوة فاصلة، لحسم ملف عقوبة الثنائي.
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