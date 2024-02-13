الأهلي يكثف تدريباته

الأهلي يكثف تدريباته
التاريخ
2/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، تحضيرات قلعة الكؤوس لمواجهة الأخدود، بعد غد، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز المدرب الألماني على الجانب الفني، إذ طبق عددا من الجمل التكتيكية، وأجرى مناورة فنية بين لاعبيه.
MENAFN13022024000089011017ID1107849021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.