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الأهلي يكثف تدريباته

2/13/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، تحضيرات قلعة الكؤوس لمواجهة الأخدود، بعد غد، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز المدرب الألماني على الجانب الفني، إذ طبق عددا من الجمل التكتيكية، وأجرى مناورة فنية بين لاعبيه.

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