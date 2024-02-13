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آمال الفهود تتحدى عنفوان العالمي

2/13/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع النصر إلى تسجيل نتيجة إيجابية تساعده على مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفا على الفيحاء الطامح إلى تأكيد حضوره القوي ويأمل في صنع التاريخ ببلوغ دور الثمانية للبطولة القارية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في قمة سعودية خالصة بنكهة آسيوية، لحساب ذهاب ثمن النهائي للبطولة القارية، الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية، بعد أيام قليلة على ختام كأس آسيا.
وضربت القرعة موعدا بين الناديين السعوديين، بعدما عبرا بنجاح دور المجموعات، وتبدو الفوارق كبيرة بين النصر، وصيف الدوري السعودي راهنًا بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، والفيحاء صاحب المركز الـ14 الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري.
وفي ذات الدور يتواجه في مباريات غرب القارة ناساف كارشي الأوزبكي والعين الإماراتي على الإستاد المركزي بطشقند.
ويتقابل لحساب مواجهات شرق القارة على إستاد جيونجو كأس العالم، جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ومواطنه بوهانغ ستيلرز، ويتقابل على إستاد تاماسات بتايلاند، بانكوك يونايتد التايلاندي ويوكوهاما إف مارينوس

قمة سعودية
يحتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية قمة سعودية بنكهة آسيوية، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل الفيحاء نظيره النصر، ويعلق الفريقان آمالا كبيرة على المواجهة المرتقبة، إذ يطمح كلا منهما أن يسجل نتيجة إيجابية قبل أن يتقابلا الأربعاء المقبل مجددا ، لكن على الأول بارك في إياب دور الـ16 للبطولة القارية، وتبدو كفة العالمي أرجح لما يملكه من لاعبين مؤثرين في صفوفه، فيما يمتاز الفهود بالجماعية، والهجوم المرتد السريع الخطير.
تأهل صعب
بلغ الفيحاء دور الـ16 بعد أن حل ثانيا في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره أندية العين الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، وأهال التركماني، بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات على حساب باختاكور الأوزبكي 2 /صفر و 4 /1 ذهابا وإيابا، وعلى آهال التركماني 3 /1 إيابا، وخسر أمام أهال التركماني ذهابا صفر /1، وأمام العين الإماراتي 1 /4 و 2 /3 ذهابا وإيابا، مسجلا 12 هدفا، واستقبل 10 أهداف، ليتأهل ضمن أفضل 6 فرق حلت في المركز الثاني بالمجموعات العشر، 3 منها من غرب القارة ومثلها من شرقها.
آمال عريضة
يمني الفهود النفس بأن يسجلوا إنجازا تاريخيا بالعبور إلى ربع النهائي في المشاركة القارية الأولى لهم في تاريخهم، والأهم تسجيل نتيجة إيجابية خلال لقاء اليوم، قبل أن يواجه منافسه العالمي مرة أخرى الأربعاء المقبل في لقاء الإياب. ويبرز في البرتغالي المهاجم الزامبي فاشون ساكالا، و الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بينما يغيب الإيفواري جيسلان كونان المتوج مع بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأحد الماضي.
هيمنة النصر
على الجهة المقابلة، لم يكن مشوار النصر في دور المجموعات سهلا، إلا أنه تجاوزه ببراعة، إذ تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بعدما انتصر في 4 مباريات وتعادل في لقاءين، إذ كسب برسيبوليس الإيراني 2 /صفر ذهابا، وتعادل معه سلبيا إيابا ، وتغلب على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3 /1 ذهابا وتعادل معه 1 /1 إيابا، وكسب الدحيل القطري 4 /3 ذهابا ، و3 / 2 إيابا. وسجل نجوم العالمي 13 هدفا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.
مصالحة العشاق
يعد نهائي 1995 عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي صفر /1 أفضل نتيجة لفارس نجد في البطولة القارية بجميع مسمياتها، وسيبحث العالمي عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نهائي كأس موسم الرياض أمام الهلال صفر /2، وتسجيل نتيجة تريحه في موقعة الإياب الأربعاء المقبل على الأول بارك. ويغيب عن النصر عبد الرحمن غريب لإجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعوّل على البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والسنغالي ساديو ماني الذي خسر لقب كأس أمم إفريقيا والبرازيلي وأندرسون تاليسكا.

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