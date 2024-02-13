آمال الفهود تتحدى عنفوان العالمي

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع النصر إلى تسجيل نتيجة إيجابية تساعده على مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفا على الفيحاء الطامح إلى تأكيد حضوره القوي ويأمل في صنع التاريخ ببلوغ دور الثمانية للبطولة القارية، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في قمة سعودية خالصة بنكهة آسيوية، لحساب ذهاب ثمن النهائي للبطولة القارية، الذي يشهد مشاركة 4 أندية سعودية، بعد أيام قليلة على ختام كأس آسيا.
وضربت القرعة موعدا بين الناديين السعوديين، بعدما عبرا بنجاح دور المجموعات، وتبدو الفوارق كبيرة بين النصر، وصيف الدوري السعودي راهنًا بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، والفيحاء صاحب المركز الـ14 الذي خسر آخر 5 مباريات في الدوري.
وفي ذات الدور يتواجه في مباريات غرب القارة ناساف كارشي الأوزبكي والعين الإماراتي على الإستاد المركزي بطشقند.
ويتقابل لحساب مواجهات شرق القارة على إستاد جيونجو كأس العالم، جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ومواطنه بوهانغ ستيلرز، ويتقابل على إستاد تاماسات بتايلاند، بانكوك يونايتد التايلاندي ويوكوهاما إف مارينوس
قمة سعودية
يحتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية قمة سعودية بنكهة آسيوية، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يستقبل الفيحاء نظيره النصر، ويعلق الفريقان آمالا كبيرة على المواجهة المرتقبة، إذ يطمح كلا منهما أن يسجل نتيجة إيجابية قبل أن يتقابلا الأربعاء المقبل مجددا ، لكن على الأول بارك في إياب دور الـ16 للبطولة القارية، وتبدو كفة العالمي أرجح لما يملكه من لاعبين مؤثرين في صفوفه، فيما يمتاز الفهود بالجماعية، والهجوم المرتد السريع الخطير.
تأهل صعب
بلغ الفيحاء دور الـ16 بعد أن حل ثانيا في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جواره أندية العين الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، وأهال التركماني، بعدما حصد 9 نقاط من 3 انتصارات على حساب باختاكور الأوزبكي 2 /صفر و 4 /1 ذهابا وإيابا، وعلى آهال التركماني 3 /1 إيابا، وخسر أمام أهال التركماني ذهابا صفر /1، وأمام العين الإماراتي 1 /4 و 2 /3 ذهابا وإيابا، مسجلا 12 هدفا، واستقبل 10 أهداف، ليتأهل ضمن أفضل 6 فرق حلت في المركز الثاني بالمجموعات العشر، 3 منها من غرب القارة ومثلها من شرقها.
آمال عريضة
يمني الفهود النفس بأن يسجلوا إنجازا تاريخيا بالعبور إلى ربع النهائي في المشاركة القارية الأولى لهم في تاريخهم، والأهم تسجيل نتيجة إيجابية خلال لقاء اليوم، قبل أن يواجه منافسه العالمي مرة أخرى الأربعاء المقبل في لقاء الإياب. ويبرز في البرتغالي المهاجم الزامبي فاشون ساكالا، و الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، بينما يغيب الإيفواري جيسلان كونان المتوج مع بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأحد الماضي.
هيمنة النصر
على الجهة المقابلة، لم يكن مشوار النصر في دور المجموعات سهلا، إلا أنه تجاوزه ببراعة، إذ تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بعدما انتصر في 4 مباريات وتعادل في لقاءين، إذ كسب برسيبوليس الإيراني 2 /صفر ذهابا، وتعادل معه سلبيا إيابا ، وتغلب على استقلال دوشنبه الطاجيكي 3 /1 ذهابا وتعادل معه 1 /1 إيابا، وكسب الدحيل القطري 4 /3 ذهابا ، و3 / 2 إيابا. وسجل نجوم العالمي 13 هدفا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.
مصالحة العشاق
يعد نهائي 1995 عندما خسر أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي صفر /1 أفضل نتيجة لفارس نجد في البطولة القارية بجميع مسمياتها، وسيبحث العالمي عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة في نهائي كأس موسم الرياض أمام الهلال صفر /2، وتسجيل نتيجة تريحه في موقعة الإياب الأربعاء المقبل على الأول بارك. ويغيب عن النصر عبد الرحمن غريب لإجهاد في العضلة الأمامية، فيما يعوّل على البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والسنغالي ساديو ماني الذي خسر لقب كأس أمم إفريقيا والبرازيلي وأندرسون تاليسكا.
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