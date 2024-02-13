الاتحاد يغري ليفربول بمليار

(MENAFN
- Al Watan) يتمسك الاتحاد بحظوظه في التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسبق أن أجرى الاتحاد، عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح. وبينت مصادر أن الاتحاد لم يستسلم، ويخطط لتقديم عرض قياسي، من أجل الحصول على توقيع النجم المصري.
عرض جديد
أشارت المصادر إلى أن إدارة العميد تجهز عرضا ضخما بقيمة 944.39 مليون ريال ((235 مليون يورو)) لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح. وإذا وافق الريدز، سيصبح صلاح أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، متفوقا على مبلغ 892.15 ريال ((222 مليون يورو))، الذي دفعه باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار في 2017.
4 أضعاف
يرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وذكرت عدة تقارير مؤخرا بأن الريدز يحاول تحصين النجم المصري بعقد جديد. وكشفت المصادر أن راتب صلاح مع الاتحاد سيكون 341.59 مليون ريال ((85 مليون يورو))، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
-الاتحاد يجهز عرضا جديد لاستقطاب محمد صلاح
-العميد يرفض الاستسلام في مفاوضاته مع الريدز
-944 مليون ريال قيمة عرض الاتحاد لليفربول
-342 مليون ريال مجموع رواتب صلاح حال انتقاله للعميد
-راتب الفرعون مع الاتحاد 4 أضعاف راتبه في الدوري الإنجليزي
MENAFN13022024000089011017ID1107849019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.