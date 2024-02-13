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الاتحاد يغري ليفربول بمليار

2/13/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) يتمسك الاتحاد بحظوظه في التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وسبق أن أجرى الاتحاد، عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح. وبينت مصادر أن الاتحاد لم يستسلم، ويخطط لتقديم عرض قياسي، من أجل الحصول على توقيع النجم المصري.
عرض جديد
أشارت المصادر إلى أن إدارة العميد تجهز عرضا ضخما بقيمة 944.39 مليون ريال ((235 مليون يورو)) لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح. وإذا وافق الريدز، سيصبح صلاح أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، متفوقا على مبلغ 892.15 ريال ((222 مليون يورو))، الذي دفعه باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار في 2017.
4 أضعاف
يرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وذكرت عدة تقارير مؤخرا بأن الريدز يحاول تحصين النجم المصري بعقد جديد. وكشفت المصادر أن راتب صلاح مع الاتحاد سيكون 341.59 مليون ريال ((85 مليون يورو))، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
-الاتحاد يجهز عرضا جديد لاستقطاب محمد صلاح
-العميد يرفض الاستسلام في مفاوضاته مع الريدز
-944 مليون ريال قيمة عرض الاتحاد لليفربول
-342 مليون ريال مجموع رواتب صلاح حال انتقاله للعميد
-راتب الفرعون مع الاتحاد 4 أضعاف راتبه في الدوري الإنجليزي

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