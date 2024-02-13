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هل كان يجب معاقبة أندية السداسي؟

2/13/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) سبب قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، المتضمن معاقبة 6 لاعبين امتنعوا عن تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا، تضاربا لدى الوسط الرياضي، كون البعض استغرب عدم معاقبة أندية اللاعبين الـ6، حيث كان يجب معاقبتها على غرار معاقبة الاتحاد بغرامة مالية بلغت 300 ألف ريال بعد منعه أحد لاعبيه من الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عاما. وبيّنت مصادر قانونية أن هناك اختلافا في رفض اللاعبين الستة الانضمام لمعسكر الصقور قبل البطولة القارية، أو عدم الاستمرار في المعسكر، ولم تكن أنديتهم طرفا في القضية، ولم ترفض انضمام اللاعبين للأخضر، وإنما كان الرفض من قِبل اللاعبين. بينما في قضية الشنقيطي كان لناديه دور في رفض اللاعب الالتحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي حينها.
خطاب اتحادي
في قرار إيقاف الشنقيطي وتغريم الاتحاد، أبانت اللجنة أنه ورد للاتحاد السعودي في الـ30 من مايو 2022 خطابًا من نادي الاتحاد، وهو اليوم المحدد لالتحاق اللاعب بالمنتخب الأولمبي، يفيد بأن اللاعب يشعر بألم حاد في فخذه الأيسر، وورد الخطاب نفسه عبر رسالة هاتفية لإداري المنتخب من إداري نادي الاتحاد وطبيب النادي إلى طبيب المنتخب الأولمبي. وقد رد إداري المنتخب الأولمبي حينها بضرورة حضور اللاعب، وتقييم حالته من قِبل طبيب المنتخب الأولمبي. كما أن الاتحاد السعودي كلف طبيب المنتخب الأول بالتواصل مع طبيب الاتحاد، لتزويده بالتقرير الطبي الذي يوضح حالة اللاعب، وتم تزويده بصورة تقرير أشعة MRI بعد مرور يوم من الموعد المحدد لانضمام اللاعب، ولم تظهر الأشعة أي إصابة عضلية حسب نتائج التقرير.
اعتذار مشترك
أظهرت جلسات الاستماع، التي خضع لها الشنقيطي وإداري نادي الاتحاد وطبيب الفريق، أن نادي الاتحاد اعتذر بعد التشاور مع الجهاز الطبي للفريق الأول (بعد إجراء فحص سريري) عن انضمام اللاعب للمنتخب، بحجة أن اللاعب يعاني ألما في موضع الإصابة الأخيرة، وحاجته إلى راحة مع العلاج اللازم. وحيث إن شعور اللاعب بالألم، ومشاورة الجهاز الطبي في النادي لا يبرران اعتذار النادي، ومخالفته ما نصت عليه الفقرة 16 من المادة 11 من لائحة الاحتراف، إذ إن من يملك قرار انضمام اللاعب أو عدم انضمامه للمنتخبات الوطنية هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس النادي. علاوة على ذلك، لم يظهر تقرير أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب وجود أي إصابة للاعب، لذا تمت معاقبة النادي بغرامة 300 ألف ريال.
-أندية السداسي لم تمانع انضمام لاعبيها للأخضر
-الاتحاد حاول عدم ضم الشنقيطي لأخضر 23
-النادي خاطب الاتحاد السعودي، وأبان أن اللاعب مصاب
-إدارة المنتخب الأولمبي طالبت بحضور اللاعب للتجمع، وخضوعه للكشف
-أشعة الرنين التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم وجود أي إصابة
-النادي شارك في عدم انضمام الشنقيطي للمنتخب الأولمبي

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