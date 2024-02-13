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عاصفة نيويورك: مدارس مغلقة ورحلات جوية ملغاة

2/13/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تتأهب نيويورك لعاصفة ساحلية، ومن المتوقع أن تهب عليها رياح عاتية وتتسبب في تساقط قدم أو أكثر من الثلوج في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إغلاق المدارس وتحذيرات من السفر البري وتعطيل الرحلات الجوية.
وذكر أكبر نظام مدرسي في البلاد في مدينة نيويورك إنه تحول إلى التعلم عن بعد وأغلق مبانيه بسبب العاصفة الوشيكة. وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في بيان: ((مع تساقط عدة بوصات من الثلوج وضعف الرؤية على الطرق واحتمال حدوث فيضانات ساحلية في طريقنا، يجب على سكان نيويورك الاستعداد مسبقًا للعاصفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنين.. يرجى البقاء في المنزل)).
أعلى معدلات
ومن المتوقع أن تشهد الضواحي الشمالية لمدينة نيويورك وجنوب غرب كونيتيكت أعلى معدلات تساقط للثلوج، حيث من المحتمل أن يتراوح من 12 إلى 15 بوصة (30 إلى 38 سم)، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. يمكن أن تصل سرعة الرياح إلى 60 ميلاً في الساعة (100 كم في الساعة) قبالة ساحل ماساتشوستس و 40 ميلاً في الساعة (65 كم في الساعة) في الأجزاء الداخلية من جنوب نيو إنجلاند.
وطلبت حاكمة ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، من جميع موظفي السلطة التنفيذية غير الأساسيين عدم الحضور إلى العمل.
وكانت مدارس بوسطن مغلقة وكان حظر وقوف السيارات ساريًا. وتم فرض عمليات إغلاق وحظر مماثلة في مدن وبلدات أخرى. كان لدى مسؤولي الطوارئ المعدات اللازمة للمساعدة في إبقاء الطرق نظيفة.
وقالت عمدة بوسطن ميشيل وو إن ملاجئ المشردين في المدينة ستظل مفتوحة. وأضافت: ((مع وصول أول عاصفة ثلجية كبرى لدينا هذا الشتاء، فإن فرق المدينة مستعدة لتطهير طرقنا والاستجابة لأي حالات طوارئ أثناء العاصفة)).
خطوط الكهرباء
وحذر هيلي من سقوط خطوط الكهرباء والفيضانات الساحليةوقال هيلي للصحفيين: ((دعونا نكون أذكياء ولا نتسرع في الأمور)). ((لم نشهد عواصف كبيرة منذ بعض الوقت، لكن الفرق تتوقع أن تكون هذه عاصفة حقيقية)).
ووقع حاكم ولاية رود آيلاند دان ماكي على أمر تنفيذي بإغلاق مكاتب حكومة الولاية ي وحظر السفر بمقطورات الجرارات على جميع الطرق السريعة وطرق الولاية بدءًا من منتصف الليل.
وقال ماكي إنه أصدر قرار حظر مقطورات الجرارات بالتنسيق مع ماساتشوستس وكونيتيكت ونيويورك.
كما حذر مسؤولو النقل في ولاية بنسلفانيا من السفر غير الضروري وقالوا إن القيود المفروضة على المركبات دخلت حيز التنفيذ.

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