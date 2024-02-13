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العالم يدخل حقبة عدم الاستقرار

2/13/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) توصل تقرير جديد من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، إلى أن العالم دخل حقبة من عدم الاستقرار المتزايد مع زيادة الدول في جميع أنحاء العالم الإنفاق العسكري ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وهجوم حماس على إسرائيل، وتزايد عدوانية الصين في بحر الصين الجنوبي.
وسلط الضوء أيضًا على التوترات المتزايدة في القطب الشمالي، وسعي كوريا الشمالية للحصول على أسلحة نووية، وصعود الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي، باعتبارها تساهم في ((تدهور الأمن)).
وقد قام مركز الأبحاث الذي يتخذ من لندن مقرا له بتجميع تقديراته السنوية للوضع العسكري العالمي على مدى السنوات الـ 65 الماضية. وجاءت النتائج بأن ((ينذر الوضع العسكري والأمني ​​الحالي بما يحتمل أن يكون عقداً أكثر خطورة، يتسم بالتطبيق الوقح من جانب بعض القوة العسكرية لتحقيق مطالبات - مما يثير نهج (القوة هي الحق)))

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