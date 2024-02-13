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سباق ثلاثي لانتخاب رئيس إندونيسي جديد

2/13/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ستفتح إندونيسيا ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، مراكز الاقتراع أمام ما يقرب من 205 ملايين ناخب مؤهل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهي الخامسة منذ أن بدأ أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا إصلاحات ديمقراطية في عام 1998.
وستحدد الانتخابات الرئاسية من سيخلف الرئيس جوكو ويدودو، المعروف باسم جوكوي، الذي يقضي فترة ولايته الثانية والأخيرة.
ومن المتوقع أن تكون الانتخابات بمثابة سباق ثلاثي بين وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو والحاكمين السابقين، أنيس باسويدان وغانجار برانوو. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى، فمن المقرر إجراء جولة إعادة بين أعلى مرشحين في 26 يونيو.
30 منصبا
ويتنافس عشرات الآلاف من المرشحين في أكبر دولة أرخبيلية في العالم على نحو 20 ألف منصب برلماني على المستوى الوطني والإقليمي. ويتنافس نحو 10 آلاف مرشح من 18 حزبا سياسيا على مقاعد في البرلمان الوطني وحده المؤلف من 580 مقعدا.
ويتعين على الأحزاب السياسية أن يكون لديها امرأة في كل منصب ثالث على الأقل في قوائمها الحزبية، وتحتاج الأحزاب إلى ما لا يقل عن 4 % من الأصوات في جميع أنحاء البلاد للتأهل للتمثيل في البرلمان الوطني.
ويحتاج الحزب أو ائتلاف الأحزاب إلى السيطرة على 20 % على الأقل من مقاعد البرلمان الوطني لتسمية مرشح للرئاسة.
عملية التصويت
ويمكن لأي مواطن إندونيسي يبلغ من العمر 17 عامًا أو أكثر التصويت، لكن أفراد الشرطة والجيش ممنوعون من التصويت، على الرغم من أن أسرهم تستطيع ذلك.
وفي انتخابات هذا العام، كان نحو 52 % من الناخبين المسجلين تحت سن الأربعين. وثلثهم تحت سن الثلاثين، مما يجعل ((تصويت الشباب)) مهما، وكان المرشحون يبذلون جهودا متضافرة لاستهدافهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الحملات الإعلامية.
ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 820 ألف مركز اقتراع عبر المناطق الزمنية الثلاث في إندونيسيا. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا وتغلق عند الساعة الواحدة بعد الظهر، وسيشرف عليها نحو 7 ملايين من مسؤولي الانتخابات والعاملين المستقلين. يدلي الإندونيسيون الذين يعيشون في الخارج بأصواتهم منذ 5 فبراير في 3 آلاف مركز اقتراع في عديد من البلدان أو عن طريق البريد.
توقع النتائج
قد تستغرق عملية فرز الأصوات الرسمية، وهي طويلة وشاقة، ما يصل إلى 35 يومًا، وهي المدة القصوى التي ينظمها قانون الانتخابات.
لكن يمكن للجمهور أن يتوقع عديدا من نتائج فرز الأصوات المبكرة بناءً على أخذ العينات، حيث ستقوم مجموعات الاقتراع والمسح الخاصة المسجلة بنشر آلاف المتطوعين والموظفين في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد.
وتعتبر النتائج المبكرة، المعروفة على نطاق واسع باسم ((العد السريع))، مؤشرا موثوقا لما سيظهره الفرز الرسمي عندما يتم فرز جميع الأصوات في غضون شهر تقريبا. وتوقعت مؤسسات استطلاع مختلفة أن يفوز سوبيانتو ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، جبران راكابومينغ راكا، بالجولة الأولى على الأرجح. لكن ما إذا كانوا سيحصلون على ما يكفي من الأصوات للفوز بالانتخابات مباشرة أو سيضطرون إلى خوض جولة إعادة لا يزال غير واضح، حيث يقول المراقبون إن الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم سيكون لهم تأثير كبير على النتائج. وقع حوالي خمس الإندونيسيين في هذه الفئة في استطلاعات أواخر

الرئاسة في إندونيسيا:
يخوض ثلاثة مرشحين للرئاسة وهم وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو والحاكمين السابقين، أنيس باسويدان وغانجار برانوو.
تتطلب القواعد الانتخابية أن يفوز المرشح بما لا يقل عن %50 من الأصوات الوطنية و%20 على الأقل من الأصوات في كل مقاطعة لتجنب جولة الإعادة.
سيتم تنصيب الرئيس الجديد في 20 أكتوبر وسيتعين عليه تعيين مجلس الوزراء في غضون أسبوعين.

MENAFN13022024000089011017ID1107849015

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