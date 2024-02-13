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95 مليار دولار حزمة إنفاق طارئة تنتظر موافقة الجمهوريين

2/13/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب المستفيدون من قرار مجلس الشيوخ وموافقته على حزمة الإنفاق الطارئة، مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لاعتمادها أو تغييرها أو تركها، حيث أثار رئيس مجلس النواب مايك جونسون شكوكًا جديدة حول الحزمة، موضحًا أنه قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر قبل أن يرسل الكونجرس التشريع إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
ومن شأن حزمة الإنفاق الطارئة تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتجديد أنظمة الأسلحة الأمريكية وتقويتها ضد الصين.
وقد تخلى مجلس الشيوخ عن جهود الحزبين لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أن اعتبر معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، على خطى الرئيس السابق دونالد ترمب، أن اقتراح الحزبين غير كاف.
وأدى التخلي عن اقتراح الحدود إلى خفض تكلفة مشروع القانون إلى حوالي 95.3 مليار دولار.
وفيما يلي نظرة فاحصة على توزيع الإنفاق:
مساعدة أوكرانيا
سيتم تخصيص حوالي 60 مليار دولار من مشروع القانون لدعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها من الغزو الروسي الذي بدأ قبل عامين تقريبًا. وهناك ما يقرب من 14 مليار دولار للسماح لأوكرانيا بإعادة تسليح نفسها من خلال شراء الأسلحة والذخائر، وما يقرب من 15 مليار دولار أخرى لخدمات الدعم مثل التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية.
ويشمل الدعم أيضًا المساعدة غير العسكرية. حيث سيتم تخصيص حوالي 8 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الأوكرانية على مواصلة العمليات الأساسية مع حظر توجيه الأموال نحو معاشات التقاعد. وهناك حوالي 1.6 مليار دولار لمساعدة القطاع الخاص في

وسيتم إنفاق حوالي ثلث الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا على تجديد الجيش الأمريكي بالأسلحة والمعدات التي ستذهب إلى كييف. وقد أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مرارا وتكرارا على هذه النقطة، قائلا في بيان إن الأموال تهدف إلى ((إعادة تأكيد الالتزام بإعادة بناء وتحديث جيشنا، واستعادة مصداقيتنا، وإعطاء القائد الأعلى الحالي، فضلا عن بعد ذلك، المزيد من الأدوات لتأمين مصالحنا)).
وهناك أيضًا حوالي 480 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين الذين شردتهم الحرب.
دعم إسرائيل
وسيخصص نحو 14.1 مليار دولار من مشروع القانون لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. وسيتم تخصيص حوالي 4 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى لنظام الشعاع الحديدي، وهو نظام أسلحة ليزر مصمم لاعتراض الصواريخ وتدميرها. وهناك أيضًا حوالي 2.5 مليار دولار لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

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