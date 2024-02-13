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30 مخالفة لمحطات الوقود تحت مجهر البلديات

2/13/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت أمانات المناطق في العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، وتطبيق 30 نوعا من المخالفات على محطات الوقود، تصل قيمة الغرامة في بعضها إلى 10.000 ريال، وذلك حسب تصنيف الأمانات والبلديات.
منتجات بترولية
تطبق غرامة الـ10.000 ريال مع إغلاق المحطة في حال تشغيلها دون الحصول على رخصة التجارة بالمنتجات البترولية، وكذلك في حال عرض أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة أو مخلوط بمنتجات بترولية أو غير بترولية أخرى. كما تضمن جدول المخالفات إدراج غرامة قيمتها 5000 ريال في حال عدم تشغيل التموينات أو مراكز الخدمة حسب الفئة أو عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت، إلى جانب عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة، وعدم توفير محل قهوة أو مطعم في المحطة أو محل بيع وإصلاح إطارات.
ويتم العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيرًا، بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة وسلامة المنشآت، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وتوفير البيئة المناسبة ورفع معدلات الامتثال.
9 مجموعات
من جهتها، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن جدول الجزاءات المحدث شمل 9 مجموعات من المخالفات البلدية، بينما شملت المجموعة الخاصة بمخالفات محطات الوقود 30 نوعًا من المخالفات.
وأكدت الأمانة أن المخالفات قد تتضاعف عند التكرار مع ضرورة تصحيح المخالفة، مشددة في الوقت نفسه على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.
مخالفات تستوجب المخالفة
- عدم الحصول على رخصة بالمنتجات البترولية
- عرض أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات
- خلط المنتج بمنتجات بترولية أو غير بترولية
- عدم تشغيل التموينات أو مراكز الخدمة
- عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت
- عدم توفير محل قهوة أو مطعم في المحطة

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