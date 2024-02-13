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أدبي الطائف يطلق اسم عالي القرشي على قاعة محاضراته

2/13/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية رئيس جامعة الطائف البروفيسور يوسف عسيري وبحضور أكثر من 150 مثقفا ومثقفة، احتفى أدبي الطائف بمناسبة "الطائف مدينة مبدعة" في المجال الأدبي، التي أعلنتها منظمة اليونسكو خلال احتفالها باليوم العالمي للمدن في 31 أكتوبر 2023 عن إدراج مدينة الطائف على قائمة ((المدن المبدعة)) في مجال الأدب، بباقة من الفعاليات والفقرات الشعرية والخطابية والموسيقية.
وشارك في الفعاليات كل من:
الشاعرة نادية السالمي والشاعر زاهر عسيري والشاعر السوداني يبات الفايد والأديب خالد القرشي والدكتورة منال الأسمري بتقديم من عهود القرشي وندى الغامدي وعبدالله الأسمري، ومشاركة العازف على القانون محمد زارع الشهري.
كما عقدت ندوة ثقافية بعنوان "الطائف مدينةمبدعة .. العمق والآفاق"، شارك فيها:ـ الدكتور منصور الحارثي ـ مدير أكاديمية الشعرالعربي، وخالد الحميدي ـ المؤرخ المعروف، وأدارها الدكتور أحمد الهلالي المسؤول الإداري بالنادي.
وكان رئيس أدبي الطائف عطا الله الجعيد قد ألقى كلمة أعلن من خلالها عن تسمية قاعة محاضرات النادي الرئيسية باسم الناقد والأديب الكبير الدكتور عالي القرشي رحمه الله الذي فقدته الساحة الأدبية مؤخرا نظير دوره وجهوده الكبيرة منذ أن كان عضو مجلس إدارة للنادي ومشاركاته في كافة الفعاليات.
وألقى رئيس جامعة الطائف الذي شارك رئيس النادي في تكريم المشاركين كلمةفي نهاية الاحتفائية قال فيها: تسميةالطائف تسمية شاعرية تحملها الأسطورة ويغلفها الخيال ومن هنا بدأت الحكاية، حكاية قطعة من الشام على جناح جبريل طافت حول مكة لتستقر على قمة جبل غزوان مهما تعددت تأويلات ومجازات المسمى من طواف السور حول الطائف وغيرها المثير من تعدد أسباب تسمية الطائف بهذا الاسم، إلا أن ما يهمني في هذه الكلمة هو تتبع هذه الأسطورة وتحققها من خلال تتبع دلالات الأسطورة ولأبدأ بالمناخ فالطائف مدينة عليلة الهواء كثيرة الفاكهة ماؤها عذب والخضرة ممتدة في سفوحها وتلالها طوال العام، هذا كله يذهب بنا على جناح ملك إلى الشام الروحانية فالطواف حول الكعبة والنفحات النورانية التي تكسو الطائف هي التي دعت الصحابي الجليل عبدالله بن العباس رضي الله عنه أن حط رحاله بها وكأني به يطلب هذا الهدوء والسكينة بعد اشتعال الفتنة ويركن إلى الطائف ليتنسم أنفاس الطهر
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