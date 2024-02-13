دفعة منتظرة للعلاقات الاقتصادية المصرية التركية مع زيارة أردوغان

MENAFN - Al-Borsa News) يرى مستثمرون، أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان غدًا الأربعاء إلى مصر، بعد 11 عامًا على زيارة آخر رئيس تركى للقاهرة، تعد رسالة مهمة للمستثمرين الأتراك الراغبين فى إقامة مشروعات بالسوق المصرى.

وتعد هى الزيارة الأهم لكونها أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ 11 عاماً، وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيساً للوزراء فى نوفمبر 2012.

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وتوقع رجال أعمال، أن تسهم الزيارة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات المقبلة ما يؤدى إلى تحسين المناخ الاستثمارى المشترك والتبادل التجارى فى وقت تشهد فيه كلتا الدولتين تحديات اقتصادية صعبة.

قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين“تومياد”، إن مصر وتركيا مكملتان لبعضهما وتحتاج إحداهما إلى الأخرى الفترة الحالية، لتجاوز الصعوبات التى تواجه اقتصاد القاهرة وأنقرة.

أشار إلى أن زيارة الرئيس التركى لمصر تعد تتويجا لعودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية متوقعا أن تسهم الزيارة فى خلق فرص جديدة للتعاون التجارى والصناعى بين البلدين خلال الفترة المقبلة .

أضاف العجوانى لـ”البورصة”، أن الجمعية ستجهز زيارة إلى أنقرة عقب انتهاء زيارة الرئيس التركى لمصر، لاستكمال الاستراتيجية التى تعمل عليها الجمعية وأبرزها توطين الاستثمارات التركية فى مصر وفتح أسواق تصديريه جديدة.

وأعلنت 13 شركة تركية أكتوبر الماضى، عزمها إقامة مشروعات مشتركة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في مجالات صناعية وخدمية مختلفة.

وتضم المجالات التى تم الإعلان عنها على هامش استضافة جمعية رجال الأعمال المصريين المنسوجات، والملابس الجاهزة وقطاع الإنشاءات، والمقاولات، والاستثمار العقاري، والنقل، والخدمات، والكيماويات، والاستيراد والتصدير.

قال المهندس عادل اللمعى رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى ، إن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية التابعة للصندوق السيادى تحظى باهتمام مستثمرين أتراك فضلا عن وجود حوار بين مصر وتركيا للتبادل التجاري بالعملات المحلية التي ستساهم فى تخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

لفت اللمعى إلى أن المجلس يخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات التركية فى مصر خلال السنوات الـ5 المقبلة للوصول بها إلى 4 مليارات دولار مقابل 2 مليار دولار حاليًا، بدعم من استئناف العلاقات بين مصر وتركيا .

وتستمر نحو 200 شركة تركية فى السوق المصرى 2 مليار دولار فى شريحة واسعة من المشروعات، ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 9.7 مليار دولار استحوذت الصادرات المصرية على 5 مليارات دولار ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال عادل اللمعى، إن مجلس الأعمال سيكثف التواصل مع جمعيات ومنظمات الأعمال المصرية والتركية للتواصل مع المستثمرين فى مصر لدفع الاستثمار المشترك وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية.

وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن عودة العلاقات المصرية التركية كما كانت في السابق ستعزز من مكانة الدولتين في المنطقة.

أضاف ((عارف))، لـ ((البورصة))، أن زيارة الرئيس التركي لمصر مع بعض المستثمرين الأتراك سيخلق فرصا استثمارية في مصر وقد يؤدى لتحسن الوضع الاقتصادى وتقليل فاتورة الاستيراد عبر فتح المستمثرين الأتراك مصانع وشركات تغطي متطلبات السوق المحلى.

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن زيارة الرئيس التركى لمصر يوم الأربعاء المقبل هو دليل على قوة السياسة المصرية في إنهاء الخلافات بينها وبين الدولة وحرصها على تقوية العلاقات الاقتصادية.

أضاف ((شيحة)) لـ ((البورصة))، أن العلاقات المصرية التركية علاقات ممتدة ولها مردود إيجابي على الدولتين، كما تُعد تركيا ثالث شريك تجاري لمصر بعد الصين والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن مصر تقوم باستيراد أدوات كهربائية وأحذية وملابس وسلع غذائية من تركيا، مُشيرًا إلى أنه بعد الزيارة من المتوقع دخول مستثمرين جدد من تركيا إلى السوق المصري.

وطالب عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، بتفعيل الاتفاقية التجارية بين مصر وتركيا بصورة كاملة لما لها من تأثير إيجابي على التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن عمر بولاط وزير التجارة التركي خلال شهر أكتوبر الماضى عن عزم بلاده رفع حجم التجارة المتبادلة بينها وبين مصر لتصل إلى 15 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة، بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، وتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والمقاولات.

وبلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال 2022 لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار فى عام 2021.

قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تركيا من أهم الشركاء التجاريين الدوليين لمصر من الناحية التصديرية، إذ تُعد من ضمن أكبر 10 دول مستقبلة لصادرات الكيماوية والأسمدة.

وأضاف ((مجيد))، لـ ((البورصة))، أن حجم صادرات مصر إلى تركيا من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال العام الماضي بلغ 2 مليار دولار.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وتركيا، ستفتح لمصر أسواق تصديرية جديدة للدول المجاورة لأنقرة. كما ستسهل التعاملات لأقصى درجة ممكنة.

قال المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن الجانب التركي لديهم تقدم كبير فى مجال صناعة مسلتزمات الانتاج الخاصة بقطاع الدواجن كالحوائط المعدنية التي تستخدم فى إنشاء وبناء المحطات الخاصة بعنابر مزارع الدواجن .

وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة مع الجانب التركي الفترة المقبلة ستكون فى استيراد الحوائط العازلة لإنشاء عنابر للدواجن خاصة أن هناك العديد من المنتجين والمربين قاموا باستيراد مستلزمات انتاج من الجانب التركي العام الماضي لجودتها العالية.

وأشار إلى أن الجانب التركي يهتم بضخ استثمارات بمصر وذلك للمشروعات التي تحتوي على صناعات حديدية وتتضمن توفير عمالة منوها أن الشركات التركية تراهن على كفاءة السوق المصرى، خاصة أنه سوق استهلاكي يحقق المطلوب من الاستثمارات التي يتم ضخها .