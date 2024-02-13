((الدولار)) و((الشحن)) يواصلان الضغط على شركات الأسمدة

MENAFN - Al-Borsa News) أدى نقص مستلزمات الإنتاج فى السوق المحلى، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى تعطيل حركة التشغيل والإنتاج لعدد من شركات الأسمدة، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بدول أفريقيا وأوروبا.

قال وائل السيد، نائب مدير شركة ماك للأسمدة والمخصبات الزراعية، إن الشركة اتجهت إلى خفض إنتاجها بنسبة 50% منذ بداية فبراير الجارى؛ بسبب استمرار أزمة استيراد المواد الخام، ما دفع الشركة إلى زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 40%.

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أضاف ((السيد))، لـ((البورصة))، أن التذبذب المستمر فى سعر العملة الأجنبية فى السوق المحلى أثر سلباً على تسعير المنتجات المطروحة، ما جعل الشركات تتجه إلى خفض الحصة المحددة للسوق المحلى مقابل التوسع فى عملية التصدير، لكن غياب المواد الخام ما زال يعرقل طموح الشركة.

أوضح أن الشركة وضعت خطة للتوسع، خلال العام الجارى، لكن توقف الأمر؛ لأن بعض المعدات ومستلزمات الإنتاج تتطلب سيولة دولارية كبيرة، ولم توفرها البنوك خلال الوقت الحالى.وأشار إلى أن تداعيات الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، أثرت بشكل كبير على حركة الإنتاج، لانعكاس الزيادة فى التكاليف على السعر النهائى للمنتج.

وارتفعت أسعار اليوريا والنترات إلى 14.5 ألف جنيه حالياً، مقارنة بـ13 ألفاً الشهر الماضى.قال محمد الجزار، المدير التجارى بشركة إيست فارمرز للأسمدة، إن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية العام الجارى، ولم تستطع الشركة امتصاص تلك الزيادة سوى برفع سعر المنتج النهائى.

أوضح ((الجزار))، لـ((البورصة))، أن الكثير من الشركات تعرضت لخسائر ضخمة؛ بسبب خفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 70%، ورغم ذلك لا تزال مستمرة فى العمل ولم يقف التأثير عند الشركات فقط بل أثر على المزارعين أيضاً.

قال أحمد على، رئيس مجلس إدارة شركة العبد لتوريد الأسمدة، إنَّ حجم توريدات الشركة للتجار تراجع بنسبة 50% نتيجة عزوفهم عن الشراء؛ بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة المالية لدى الفلاحين.

وسجلت صادرات مصر من المنتجات الكيماوية والأسمدة نحو 6.5 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 8.63 مليار دولار تقريباً فى عام 2022، بتراجع نسبته نحو 30%، وفقاً لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير.

ولفت ((على))، إلى أنه حال استمرار الأوضاع الحالية ستظل الأسعار تتجه نحو الزيادة، وهو ما يهدد بتراجع الإنتاج الزراعى بدعم من عزوف المزارعين عن الشراء.

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الأسمدة يزيد من حدة الأعباء على المزارعين ويؤثر على إنتاجهم النهائي.أضاف لـ((البورصة))، أن شركات الأسمدة تتجه إلى زيادة الحصة التصديرية على حساب السوق المحلى، ما أدى إلى نقص المعروض وزيادة الطلب.

أكد أن اتجاه الشركات إلى التصدير أدى لعدم الالتزام بالبروتوكول الذى وقعته مع وزارة الزراعة من خلال تسليم 55% من الإنتاج بسعر التكلفة وطرح 10% فى السوق الحر وتصدير 35% من إنتاجها.وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة يصل إلى 12 مليون طن سنوياً، يستهلك السوق المحلى حوالى 8 ملايين طن، ويتم تصدير النسبة المتبقية.