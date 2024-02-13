الذهب يسجل أدنى تسوية في 4 أسابيع عقب بيانات التضخم الأمريكية

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تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات ومؤشر الدولار، في ظل تجدد مخاوف التشديد النقدي عقب بيانات أمريكية أظهرت تسجيل التضخم وتيرة أكثر من المتوقع.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.25% أو 25.8 دولار عند 2007.2 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 17 يناير (2006.50 دولار)، بعد أن لامست 2047.3 دولار.
بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% عند 104.86 نقطة.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، تسارع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يناير وارتفع بنسبة 3.9% عن العام الماضي، وكانت التوقعات تشير إلى 0.3% و3.7% على التوالي.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 91.5%، مقارنة بـ 84% قبل يوم واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 64.6% من 39.3% أمس.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107849007
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