الذهب يسجل أدنى تسوية في 4 أسابيع عقب بيانات التضخم الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيلين: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معركتنا لخفض التضخم وعود النمو الاقتصادي الكبير في إندونيسيا.. كاذبة راجورام راجان يكتب: هل يمكن نسيان الأزمة المصرفية المصغرة بالولايات المتحدة ؟

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع عوائد السندات ومؤشر الدولار، في ظل تجدد مخاوف التشديد النقدي عقب بيانات أمريكية أظهرت تسجيل التضخم وتيرة أكثر من المتوقع.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1.25% أو 25.8 دولار عند 2007.2 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 17 يناير (2006.50 دولار)، بعد أن لامست 2047.3 دولار.

بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% عند 104.86 نقطة.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، تسارع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في يناير وارتفع بنسبة 3.9% عن العام الماضي، وكانت التوقعات تشير إلى 0.3% و3.7% على التوالي.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 91.5%، مقارنة بـ 84% قبل يوم واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 64.6% من 39.3% أمس.

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