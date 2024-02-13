الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وداو جونز يهبط أكثر من 660 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتيلين: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معركتنا لخفض التضخم الحكومة تعتزم إنشاء مجلس أعلى لكل قطاع صناعى وعود النمو الاقتصادي الكبير في إندونيسيا.. كاذبة

عمّقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، ضمن تداعيات تقييم بيانات أظهرت ارتفاعًا مفاجئاً تجاوز التوقعات في معدل التضخم بالولايات المتحدة، وتزامنًا مع صعود عوائد سندات الخزانة.

وهبطت قيمة مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.7% أو نحو 661 نقطة إلى 38136 نقطة، بعدما أغلق أمس عند مستوى قياسي مرتفع.

فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.65% أو 82 نقطة إلى 4939 نقطة، وتراجع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 2% أو 315 نقطة إلى 15626 نقطة.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 0.2% و2.9% على التوالي.

كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة ويحظى باهتمام الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.9% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و3.7% على الترتيب.

وتثير بيانات التضخم الأقوى من المتوقع، مخاوف لدى المستثمرين من تعطيل مسار الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة وتخفيف سياسته، بعد عامين تقريبًا من السياسات المقيدة.

المصدر: