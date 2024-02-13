الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وداو جونز يهبط أكثر من 660 نقطة

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عمّقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، ضمن تداعيات تقييم بيانات أظهرت ارتفاعًا مفاجئاً تجاوز التوقعات في معدل التضخم بالولايات المتحدة، وتزامنًا مع صعود عوائد سندات الخزانة.
وهبطت قيمة مؤشر“داو جونز” بنسبة 1.7% أو نحو 661 نقطة إلى 38136 نقطة، بعدما أغلق أمس عند مستوى قياسي مرتفع.
فيما انخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.65% أو 82 نقطة إلى 4939 نقطة، وتراجع مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 2% أو 315 نقطة إلى 15626 نقطة.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يناير بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 0.2% و2.9% على التوالي.
كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة ويحظى باهتمام الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.9% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3% و3.7% على الترتيب.
وتثير بيانات التضخم الأقوى من المتوقع، مخاوف لدى المستثمرين من تعطيل مسار الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة وتخفيف سياسته، بعد عامين تقريبًا من السياسات المقيدة.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107849006
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