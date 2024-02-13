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رئيس ستاندرد تشارترد: انعدام الثقة.. أكبر مشاكل الصين

2/13/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاني الصين من انعدام الثقة في وقت يمر فيه اقتصادها بمرحلة انتقالية هائلة ويتزايد القلق بشأن أزمة العقارات المستمرة، بحسب مصرفي كبير على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

قال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك“ستاندرد تشارترد”، الذي يركز على الأسواق الناشئة، لمراسل“سي.إن.بي.سي دان ميرفي”، إن“أكبر مشكلة تواجهها الصين بالنسبة، هي الافتقار إلى الثقة،

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المستثمرون الخارجيون يفتقرون إلى الثقة في الصين والمدخرون المحليون يفتقرون إلى الثقة أيضًا، وأضاف وينترز:“لكنني أعتقد أن الصين تمر بمرحلة انتقالية كبيرة من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد.. إذا قمت بزيارة الاقتصاد الجديد، الذي يعاني منه العديد منكم- وأنا- فستجد أنه مزدهر تمامًا، ويحقق معدلات نمو مكونة من رقمين، حتى أنه ينمو في كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وسلسلة التوريد، وكل ما يتعلق بالتمويل المستدام والاستدامة، وما إلى ذلك”.

يراقب المستثمرين، الصين عن كثب، إذ تلقي تقلبات سوق الأوراق المالية ومشكلة الانكماش ومشاكل العقارات بظلالها على توقعات النمو العالمي.

ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، الذي تم الانتهاء منه أواخر ديسمبر 2023، أن ينخفض الطلب على المنازل الجديدة في الصين بنحو 50%، العقد المقبل.

وأوضح التقرير، أن انخفاض الطلب على المنازل الجديدة سيصعب استيعاب المخزون الفائض، وهذا“يطيل فترة التكيف على المدى المتوسط ويؤثر على النمو”، وتمثل العقارات والصناعات المرتبطة بها نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على ما رأت أنه حاجة إلى إصلاحات من بكين للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وقالت جورجييفا:“نريد أن نرى الاقتصاد يتحرك بشكل أكبر نحو الاستهلاك المحلي، واعتمادًا أقل على الصادرات. لكن لتحقيق ذلك، يحتاجون إلى ثقة المستهلك”.

كذلك، يبدو وينترز، من“ستاندرد تشارترز” متفائلاً في النهاية بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى أن كل مجتمع يمر بتحول اقتصادي كبير ويواجه حتماً اضطرابات وآلام متزايدة.

وقال الرئيس التنفيذي:“إنهم يحاولون إدارة هذا التحول دون تعطيل النظام المالي، وهو ما لم نتمكن من فعله مطلقًا في الغرب.. كل تحول صناعي كبير كان مصحوبًا بكساد كبير، أو أزمة مالية عالمية”.


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