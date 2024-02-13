راجورام راجان يكتب: هل يمكن نسيان الأزمة المصرفية المصغرة بالولايات المتحدة ؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بعد مرور عام تقريبًا ، على اندلاع الأزمة المصرفية المُصغرة في الولايات المتحدة، يتعين علينا إعادة النظر في هذه الواقعة.
هل كانت مجرد أزمة عابرة؟ هل كان ثمة تهديد شامل بالفعل، أم كانت مجرد مشكلة مع عدد قليل من البنوك؟ وهل ينبغي لتدخلات بنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية أن تبعث على القلق أو الارتياح؟
موضوعات متعلقة
يلين: أحرزنا تقدمًا كبيرًا في معركتنا لخفض التضخم وعود النمو الاقتصادي الكبير في إندونيسيا.. كاذبة رئيس“ستاندرد تشارترد”: انعدام الثقة.. أكبر مشاكل الصين
يجب التذكير بأن ثلاثة بنوك أمريكية متوسطة الحجم فشلت فجأة في مارس 2023. وكان أبرزها بنك وادي السيليكون، الذي أصبح ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة (بعد بنك واشنطن ميوتشوال في 2008).
والواقع أن ما يقرب من 90% من الودائع في بنك وادي السيليكون لم تكن مؤمنة، والودائع غير المؤمن عليها مُعرضة للسحب.
ومما زاد الطين بلة أن بنك وادي السيليكون استثمر مبالغ كبيرة في السندات طويلة الأجل، والتي انخفضت قيمتها السوقية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وعندما باع بنك وادي السيليكون بعض هذه الحيازات لجمع الأموال، بدأت الخسائر غير المُحققة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من حافظة سنداته في الظهور. وقد أدت عروض الأسهم الفاشلة بعد ذلك إلى انهيار مصرفى، ومن الملائم الاعتقاد بأن هذه القضايا كانت مقتصرة على عدد قليل من البنوك المارقة، لكن المشكلة كانت نظامية.
عندما ينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي في برنامج التيسير الكمي، فإنه يشتري السندات من المؤسسات المالية.
يقوم هؤلاء البائعون عادة بإيداع الأموال في البنوك الخاصة بهم، وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الودائع غير المؤمن عليها في النظام المصرفي.
وعلى جانب أصول البنوك، تم تحقيق زيادة مماثلة في احتياطيات البنك المركزي. وهذا أمر ثابت، إذ تُعد الاحتياطيات الأصول الأكثر سيولة على هذا الكوكب ويمكن استخدامها لإرضاء أي مودعين غير صبورين يأتون للمطالبة بأموالهم. ولكن من المؤسف أن عدداً من البنوك الأصغر حجماً (التي لا تتجاوز قيمة أصولها 50 مليار دولار) لم تتمكن من تحقيق استقرار مماثل مع استمرار التيسير الكمي.
تاريخياً، عملت البنوك الأمريكية الأصغر حجماً على تمويل نفسها بشكل مُتحفظ، إذ تُمثل الودائع القابلة للطلب غير المؤمن عليها نحو 10% فقط من التزاماتها.
ولكن بحلول الوقت الذي توقف فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إتباع برنامج التيسير الكمي في عصر الجائحة، تجاوزت الودائع القابلة للطلب غير المؤمن عليها لدى هذه البنوك 30% من التزاماتها.
ورغم أن هذا المستوى كان لايزال أقل بكثير من مستوى بنك وادي السيليكون، فمن الواضح أن هذه المؤسسات حققت نتائج مماثلة، وكانت البنوك الصغيرة الحجم أيضًا أكثر تحفظًا بشأن السيولة في الماضي.
عند بداية التيسير الكمي أواخر 2008، كانت البنوك التي تقل أصولها عن 50 مليار دولار أمريكي تمتلك احتياطيات (وأصول أخرى يمكن استخدامها لاقتراض الاحتياطيات) تتجاوز الودائع القابلة للطلب غير المؤمن عليها التي كانت قد أصدرتها.
ومع ذلك، بحلول أوائل 2023، أصدرت هذه البنوك مطالبات قابلة للتحويل (بشكل إجمالي) كانت تعادل مرة ونصف حجم أصولها السائلة. وبدلاً من الاحتفاظ باحتياطيات سائلة، أصبحت أصولها الآن أكثر ميلاً نحو الأوراق المالية الطويلة الأجل والإقراض لأجل، بما في ذلك حصة كبيرة من قروض العقارات التجارية.
وبالتالي، في ظل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، انخفضت القيمة الاقتصادية لأصول هذه البنوك بشكل حاد. وتم إخفاء جزء من هذا الانخفاض من خلال البراعة المحاسبية، ولكن انهيار بنك وادي السيليكون المفاجئ دفع المستثمرين إلى التدقيق في الميزانيات العمومية للبنوك بقدر أكبر من العناية والحذر. وقد أدى ذلك إلى انعدام الثقة.
كما انخفض“مؤشر ناسداك المصرفي” على النحو الواجب بنسبة تزيد عن 25%، وبدأت الودائع تتدفق من عدد كبير من البنوك، التي كان كثير منها يفتقر إلى السيولة اللازمة لاستيعاب التدفقات الخارجية المُفاجئة.
وكان خطر انتقال العدوى (عمليات السحب) عبر البنوك الأصغر حجماً حقيقياً، وكذلك احتمال انتشار المشكلة على نطاق أوسع.
ومن الأهمية بمكان إدراك أن تدفق الأموال الخاصة إلى البنوك الضخمة كان ضئيلاً للغاية مقارنة بتدفق الأموال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ولهذا السبب اضطرت السلطات إلى إنقاذها. وبعد فترة وجيزة من انهيار بنك وادي السيليكون، أشارت وزارة الخزانة إلى أنه لن يتكبد أي مودع غير مؤمن عليه في البنوك الصغيرة الحجم خسائر جراء أي انهيارات مصرفية أخرى.
فقد افتتح بنك الاحتياطي الفيدرالي منشأة جديدة سخية أقرضت البنوك مبالغ مالية لمدة تصل إلى عام واحد مقابل القيمة الاسمية للأوراق المالية التي تحتفظ بها في ميزانياتها العمومية، دون التكيف مع تآكل قيمة هذه الأوراق المالية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقامت بنوك قروض المنازل الفيدرالية- والتي تُعد بالفعل أحد أذرع الحكومة الأمريكية- بزيادة إقراضها للبنوك المتعثرة، حيث تضاعف إجمالي السلف المُقدم للنظام المصرفي ثلاث مرات بالفعل بين مارس 2022 ومارس 2023 وسط تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد ارتفعت معدلات الاقتراض من قبل البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم من هذه المصادر الرسمية بشكل كبير.
فقد تجنبت وزارة الخزانة في الأساس سحب الودائع من البنوك، في حين زود بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك بالأموال اللازمة لاستيعاب تدفقات المودعين المُستمرة إلى الخارجــ ولو أنها لم تعد في حالة ذعر شديد.
وقد تم تحويل أزمة مصرفية مُحتملة إلى مشكلة أكثر بطئًا بالنسبة للبنوك مع إدراكها واستيعابها للخسائر في ميزانياتها العمومية.
في الآونة الأخيرة، ذكّرتنا شركة الخدمات المالية“نيويورك كوميونتي بانكورب”، التي اشترت أجزاء من أحد البنوك التي أفلست في 2023، بأن هذه العملية لاتزال جارية عندما أعلنت عن خسائر كبيرة.
ومع ضعف أداء مؤشر راسل للشركات الصغيرة الحجم بشكل كبير مقارنة بمؤشر“ستاندرد آند بورز 100” لأكبر الشركات منذ مارس 2023، يبدو أن متاعب البنوك الأصغر حجمًا ألقت بثقلها على عملائها التقليديين: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إلى أين سيقودنا ذلك؟
رغم أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير لو لم تتدخل وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن السهولة التي تم بها إيقاف حالة الذعر سمحت بجذب اهتمام الرأي العام.
وبعيداً عن الليبراليين المتشددين، لا يبدو أن أحداً يهتم كثيراً بمدى التدخل المطلوب لإنقاذ البنوك الأصغر حجماً، كما لم يتم إجراء أي تحقيق واسع النطاق في الظروف التي أدت إلى نقاط الضعف هذه.
ونتيجة لذلك، تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة. إلى أي مدى زُرعت بذور الضغوط المصرفية لعام 2023 بسبب التحفيز النقدي الناجم عن الجائحة والإشراف المُتراخي على ما فعلته البنوك بالأموال؟ هل أدى التقدم الذي أحرزته بنوك قروض المنازل الفيدرالية إلى تأخير جهود البنوك المُفلسة لزيادة رأس المال؟ فهل تعمل البنوك التي اعتمدت على إعانات الدعم الرسمية بعد فشل بنك وادي السيليكون على إنقاد مقترضي قروض العقارات التجارية، وبالتالي مجرد تأجيل للحساب النهائي؟
إنه ليس في صالح الرأسمالية أن لا يدفع أولئك الذين يتعمدون خوض المجازفات ــ المصرفيين والمودعين غير المؤمن عليهم، في هذه الحالة ــ أي ثمن عندما تتحول المخاطر إلى حقيقة.
ورغم الإصلاحات المصرفية الشاملة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أظهرت السلطات مرة أخرى أنها على استعداد لإنقاذ الجهات الفاعلة في السوق إذا تحمل عدد كاف منها نفس المخاطر.
لقد كانت عبارة“أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس” سيئة بما فيه الكفاية، ولكن الآن نواجه“مشكلة إفلاس العديد من البنوك”.
كانت الأزمة المُصغرة التي اندلعت في مارس 2023 أكثر من مجرد حاشية في تاريخ البنوك.
ولا يمكننا تحمل تكاليف نسيانها.
المصدر: بقلم:
MENAFN13022024000202011048ID1107849004