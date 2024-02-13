راجورام راجان يكتب: هل يمكن نسيان الأزمة المصرفية المصغرة بالولايات المتحدة ؟

MENAFN - Al-Borsa News) بعد مرور عام تقريبًا ، على اندلاع الأزمة المصرفية المُصغرة في الولايات المتحدة، يتعين علينا إعادة النظر في هذه الواقعة.

هل كانت مجرد أزمة عابرة؟ هل كان ثمة تهديد شامل بالفعل، أم كانت مجرد مشكلة مع عدد قليل من البنوك؟ وهل ينبغي لتدخلات بنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية أن تبعث على القلق أو الارتياح؟

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يجب التذكير بأن ثلاثة بنوك أمريكية متوسطة الحجم فشلت فجأة في مارس 2023. وكان أبرزها بنك وادي السيليكون، الذي أصبح ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة (بعد بنك واشنطن ميوتشوال في 2008).

والواقع أن ما يقرب من 90% من الودائع في بنك وادي السيليكون لم تكن مؤمنة، والودائع غير المؤمن عليها مُعرضة للسحب.

ومما زاد الطين بلة أن بنك وادي السيليكون استثمر مبالغ كبيرة في السندات طويلة الأجل، والتي انخفضت قيمتها السوقية مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وعندما باع بنك وادي السيليكون بعض هذه الحيازات لجمع الأموال، بدأت الخسائر غير المُحققة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من حافظة سنداته في الظهور. وقد أدت عروض الأسهم الفاشلة بعد ذلك إلى انهيار مصرفى، ومن الملائم الاعتقاد بأن هذه القضايا كانت مقتصرة على عدد قليل من البنوك المارقة، لكن المشكلة كانت نظامية.

عندما ينخرط بنك الاحتياطي الفيدرالي في برنامج التيسير الكمي، فإنه يشتري السندات من المؤسسات المالية.

يقوم هؤلاء البائعون عادة بإيداع الأموال في البنوك الخاصة بهم، وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في الودائع غير المؤمن عليها في النظام المصرفي.

وعلى جانب أصول البنوك، تم تحقيق زيادة مماثلة في احتياطيات البنك المركزي. وهذا أمر ثابت، إذ تُعد الاحتياطيات الأصول الأكثر سيولة على هذا الكوكب ويمكن استخدامها لإرضاء أي مودعين غير صبورين يأتون للمطالبة بأموالهم. ولكن من المؤسف أن عدداً من البنوك الأصغر حجماً (التي لا تتجاوز قيمة أصولها 50 مليار دولار) لم تتمكن من تحقيق استقرار مماثل مع استمرار التيسير الكمي.

تاريخياً، عملت البنوك الأمريكية الأصغر حجماً على تمويل نفسها بشكل مُتحفظ، إذ تُمثل الودائع القابلة للطلب غير المؤمن عليها نحو 10% فقط من التزاماتها.

ولكن بحلول الوقت الذي توقف فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إتباع برنامج التيسير الكمي في عصر الجائحة، تجاوزت الودائع القابلة للطلب غير المؤمن عليها لدى هذه البنوك 30% من التزاماتها.

ورغم أن هذا المستوى كان لايزال أقل بكثير من مستوى بنك وادي السيليكون، فمن الواضح أن هذه المؤسسات حققت نتائج مماثلة، وكانت البنوك الصغيرة الحجم أيضًا أكثر تحفظًا بشأن السيولة في الماضي.

عند بداية التيسير الكمي أواخر 2008، كانت البنوك التي تقل أصولها عن 50 مليار دولار أمريكي تمتلك احتياطيات (وأصول أخرى يمكن استخدامها لاقتراض الاحتياطيات) تتجاوز الودائع القابلة للطلب غير المؤمن عليها التي كانت قد أصدرتها.

ومع ذلك، بحلول أوائل 2023، أصدرت هذه البنوك مطالبات قابلة للتحويل (بشكل إجمالي) كانت تعادل مرة ونصف حجم أصولها السائلة. وبدلاً من الاحتفاظ باحتياطيات سائلة، أصبحت أصولها الآن أكثر ميلاً نحو الأوراق المالية الطويلة الأجل والإقراض لأجل، بما في ذلك حصة كبيرة من قروض العقارات التجارية.

وبالتالي، في ظل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، انخفضت القيمة الاقتصادية لأصول هذه البنوك بشكل حاد. وتم إخفاء جزء من هذا الانخفاض من خلال البراعة المحاسبية، ولكن انهيار بنك وادي السيليكون المفاجئ دفع المستثمرين إلى التدقيق في الميزانيات العمومية للبنوك بقدر أكبر من العناية والحذر. وقد أدى ذلك إلى انعدام الثقة.

كما انخفض“مؤشر ناسداك المصرفي” على النحو الواجب بنسبة تزيد عن 25%، وبدأت الودائع تتدفق من عدد كبير من البنوك، التي كان كثير منها يفتقر إلى السيولة اللازمة لاستيعاب التدفقات الخارجية المُفاجئة.

وكان خطر انتقال العدوى (عمليات السحب) عبر البنوك الأصغر حجماً حقيقياً، وكذلك احتمال انتشار المشكلة على نطاق أوسع.

ومن الأهمية بمكان إدراك أن تدفق الأموال الخاصة إلى البنوك الضخمة كان ضئيلاً للغاية مقارنة بتدفق الأموال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ولهذا السبب اضطرت السلطات إلى إنقاذها. وبعد فترة وجيزة من انهيار بنك وادي السيليكون، أشارت وزارة الخزانة إلى أنه لن يتكبد أي مودع غير مؤمن عليه في البنوك الصغيرة الحجم خسائر جراء أي انهيارات مصرفية أخرى.

فقد افتتح بنك الاحتياطي الفيدرالي منشأة جديدة سخية أقرضت البنوك مبالغ مالية لمدة تصل إلى عام واحد مقابل القيمة الاسمية للأوراق المالية التي تحتفظ بها في ميزانياتها العمومية، دون التكيف مع تآكل قيمة هذه الأوراق المالية نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

وقامت بنوك قروض المنازل الفيدرالية- والتي تُعد بالفعل أحد أذرع الحكومة الأمريكية- بزيادة إقراضها للبنوك المتعثرة، حيث تضاعف إجمالي السلف المُقدم للنظام المصرفي ثلاث مرات بالفعل بين مارس 2022 ومارس 2023 وسط تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد ارتفعت معدلات الاقتراض من قبل البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم من هذه المصادر الرسمية بشكل كبير.

فقد تجنبت وزارة الخزانة في الأساس سحب الودائع من البنوك، في حين زود بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك بالأموال اللازمة لاستيعاب تدفقات المودعين المُستمرة إلى الخارجــ ولو أنها لم تعد في حالة ذعر شديد.

وقد تم تحويل أزمة مصرفية مُحتملة إلى مشكلة أكثر بطئًا بالنسبة للبنوك مع إدراكها واستيعابها للخسائر في ميزانياتها العمومية.





في الآونة الأخيرة، ذكّرتنا شركة الخدمات المالية“نيويورك كوميونتي بانكورب”، التي اشترت أجزاء من أحد البنوك التي أفلست في 2023، بأن هذه العملية لاتزال جارية عندما أعلنت عن خسائر كبيرة.

ومع ضعف أداء مؤشر راسل للشركات الصغيرة الحجم بشكل كبير مقارنة بمؤشر“ستاندرد آند بورز 100” لأكبر الشركات منذ مارس 2023، يبدو أن متاعب البنوك الأصغر حجمًا ألقت بثقلها على عملائها التقليديين: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إلى أين سيقودنا ذلك؟

رغم أن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير لو لم تتدخل وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن السهولة التي تم بها إيقاف حالة الذعر سمحت بجذب اهتمام الرأي العام.

وبعيداً عن الليبراليين المتشددين، لا يبدو أن أحداً يهتم كثيراً بمدى التدخل المطلوب لإنقاذ البنوك الأصغر حجماً، كما لم يتم إجراء أي تحقيق واسع النطاق في الظروف التي أدت إلى نقاط الضعف هذه.

ونتيجة لذلك، تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة. إلى أي مدى زُرعت بذور الضغوط المصرفية لعام 2023 بسبب التحفيز النقدي الناجم عن الجائحة والإشراف المُتراخي على ما فعلته البنوك بالأموال؟ هل أدى التقدم الذي أحرزته بنوك قروض المنازل الفيدرالية إلى تأخير جهود البنوك المُفلسة لزيادة رأس المال؟ فهل تعمل البنوك التي اعتمدت على إعانات الدعم الرسمية بعد فشل بنك وادي السيليكون على إنقاد مقترضي قروض العقارات التجارية، وبالتالي مجرد تأجيل للحساب النهائي؟

إنه ليس في صالح الرأسمالية أن لا يدفع أولئك الذين يتعمدون خوض المجازفات ــ المصرفيين والمودعين غير المؤمن عليهم، في هذه الحالة ــ أي ثمن عندما تتحول المخاطر إلى حقيقة.

ورغم الإصلاحات المصرفية الشاملة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أظهرت السلطات مرة أخرى أنها على استعداد لإنقاذ الجهات الفاعلة في السوق إذا تحمل عدد كاف منها نفس المخاطر.

لقد كانت عبارة“أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس” سيئة بما فيه الكفاية، ولكن الآن نواجه“مشكلة إفلاس العديد من البنوك”.

كانت الأزمة المُصغرة التي اندلعت في مارس 2023 أكثر من مجرد حاشية في تاريخ البنوك.

ولا يمكننا تحمل تكاليف نسيانها.

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