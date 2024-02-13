الاتصالات تبحث فرصًا لاستثمارات الشركات الصربية فى مجال التعهيد بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ميهايلو يوفانوفيتش وزير الإعلام والاتصالات فى صربيا سبل تعزيز التعاون بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات المصري ـ على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي ـ الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية مصر فى مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

موضوعاتانطلاق منصة“تَفْوِيلَة” المصرية لدعم التحول الرقمى لإدارة مدفوعات المركبات “شبكة المشرق” الإماراتية تتعاون مع“إيتيدا” لتوسيع عملياتها بمصر وزير الاتصالات يبحث مع“جوجل العالمية للأبحاث” الخطط الاستثمارية فى مصر

وأكد أن مصر تتميز بتوافر قاعدة عريضة من الكفاءات المتخصصة فى تقديم خدمات التعهيد والتى يمكن أن تعمل فى مجال تصدير الخدمات الرقمية لصالح الشركات الصربية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لخدمة عملائها فى الأسواق المختلفة.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنواع الدعم المختلفة المقدمة لشركات تكنولوجيا المعلومات التى يمكن أن تستفيد منها الشركات الصربية لتحفيزها على إنشاء مراكز تميز إقليمية فى مصر لخدمة مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة بما فى ذلك مراكز الاتصال، ومراكز خدمات تكنولوجيا المعلومات فى مجالات تطوير البرمجيات، والتى تشمل تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة واختبار البرمجيات.

كما بحث الوزيران فرص التعاون ونقل المعرفة فى صناعة تطوير الألعاب الرقمية خاصة وأنها تعد أحد المجالات المتقدمة في صربيا.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على تأطير التعاون بين مصر وصربيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا.

حضر اللقاء دراجانا بيتشيتش المستشار الخاص لوزير الإعلام والاتصالات فى صربيا، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا”، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.