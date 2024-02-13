وعود النمو الاقتصادي الكبير في إندونيسيا.. كاذبة

في السياسة، يشكل التكرار عاملاً حاسما في أي حملة، لكن بالنسبة للناخبين الإندونيسيين، الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن أحد التعهدات يبدو مألوفاً إلى حد ما، إذ يتعهد المرشحون الذين يأملون في قيادة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم، طوال المدة الأكبر من العقدين الماضيين، برفع معدل النمو في البلاد إلى 7%.

جرى انتخاب جوكو ويدودو، الرئيس المنتهية ولايته بناءً على هذا الوعد في 2014، وكذلك كان سلفه، سوسيلو بامبانج يودويونو، الذي تولى منصبه في 2004.

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وهذه المرة، قدم اثنان من المتنافسين الثلاثة تعهدات مماثلة، إذ يهدف جانجار برانوو، الحاكم السابق لجاوا الوسطى، إلى تحقيق نمو بنسبة 7%، كما أشار برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي والمرشح الأوفر حظاً، إلى أن النمو بمعدل يتجاوز 10% أمر ممكن.

وحتى الآن، لم تتحقق الوعود المقطوعة على مدى عقدين، فالاقتصاد الإندونيسي لم ينمو سوى بنحو 5% العام الماضي، وهو ما يقترب من متوسط المعدل على مدى العقدين الماضيين، وكان آخر نمو للبلاد بنسبة 7% في 1996، أي العام الذي سبق الأزمة المالية الآسيوية.

وكانت الوعود بتحقيق نمو أعلى أكثر شيوعاً بكثير من السياسات التي قد تشجع مثل هذا التحول، وذلك منذ تحول إندونيسيا نحو الديمقراطية في 1998.

لاشك أن الرئيس المنتهية ولايته لديه إنجازاته الخاصة، فقبل عقد كانت البلاد واحدة من الدول“الخمسة الهشة”، وهي مجموعة من اقتصادات الأسواق الناشئة المعرضة لارتفاع أسعار الفائدة الخارجية وارتفاع أسعار الدولار، واليوم أصبح حساب الدولة الجاري متوازناً تقريباً وانخفضت ديونها الخارجية بشكل كبير.

وبعد تجاوز العقبات التشريعية والقانونية، أصبح مشروع قانون جوكوي الشامل، الذي يخفض القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي ويسهل عملية الترخيص، قانونا سارياً في العام الماضي، كما تحسنت البنية التحتية في إندونيسيا خلال العقد الماضي، من خلال تشييد آلاف الكيلومترات من الطرق.

ومع ذلك فإن الإنجاز الذي تفتخر به الحكومة هو سياستها الصناعية المرتكزة على النيكل، إذ يُستخدم المعدن في بطاريات السيارات الكهربائية، كما تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطي من النيكل في العالم.

يذكر أن معظم النيكل الخام حُظر تصديره منذ 2014، بهدف إجبار الشركات على معالجته والتصنيع في إندونيسيا.

تعد شركات“فورد” و”هيونداي” و”بي واي دي” من بين شركات صناعة السيارات التي تستثمر الآن في البلاد، وارتفعت صادرات النيكل الحديدي“الفيرونيكل”، وهو شكل معالج من المعدن، من 83 مليون دولار في 2014 إلى 5.8 مليار دولار في 2022.

ورغم أن الانفتاح على الاستثمار من كل من الصين والغرب والمخزون الهائل من المعدن الحيوي للبطاريات أثبت أنه مزيج قوي للاقتصاد، فإن هذا النهج لا يخلو من مخاطر، وأحدها هو الخطر التكنولوجي.

يشير كولين هندريكس، من المؤسسة البحثية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى أن بطاريات فوسفات الحديد-الليثيوم، التي لا تحتوي على النيكل، أصبحت أكثر شعبية.

ويمكن لبطاريات أيونات الصوديوم، التي لا تحتاج إلى النيكل ولا الليثيوم، أن تتفوق على كلا النوعين.

الشهر الماضي، قامت شركة“جاك موتورز”، وهي شركة تصنيع سيارات صينية تدعمها شركة“فولكس واجن” الألمانية، بتسليم أول مركبات تجارية تعمل ببطاريات أيون الصوديوم للعملاء، وثمة أيضاً دلائل تشير إلى أن صناع السياسات في إندونيسيا يتعلمون الدروس الخاطئة من نجاحهم في مجال النيكل.

ورغم الفرص الواضحة في الدولة المشمسة، فإن الاستثمار في الطاقة الشمسية يُقمع بموجب القواعد التي تنص على أن الألواح يجب أن تحتوي على كثير من المواد المنتجة محليًا.

علاوة على ذلك، تظل الشركات الإندونيسية مقيدة باللوائح المحلية، بالرغم من الإصلاحات التي أدخلها القانون الشامل، كما أن القواعد تتطلب فحص الواردات عند نقاط دخول معينة تعادل تعريفة بنسبة 22%، أي أكثر من ضعف المتوسط في جنوب شرق آسيا، وفقا لبحث أجراه البنك الدولي.

والواقع أن الحواجز غير الجمركية تفرض تكاليف تعادل 60% إلى 130% من تكلفة أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات ومعدات النقل.

ولم تشتمل الحملات الانتخابية إلا على القليل من المقترحات الملموسة فيما يتصل بالسياسة الاقتصادية، لكن لم يعرب أي من المرشحين عن أي حماسة لتخفيف القيود التجارية العديدة التي تفرضها البلاد.

السياسة الصناعية التي تنتهجها إندونيسيا تعمل على مضايقة المسئولين عندما يسعون إلى جذب المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى موارد البلاد.

وتعد ماليزيا وتايلاند وفيتنام، وهي الدول التي تفرض قيودًا أقل على المستثمرين الخارجيين، وجهات أكثر جذباً للشركات التي تبحث عن بدائل للتصنيع الصيني.

ونتيجة لذلك، فإن صادرات إندونيسيا من الإلكترونيات لا تعد أقل من الاقتصادات الكبرى الأخرى في جنوب شرق آسيا فحسب؛ بل حققت نمواً أبطأ كذلك، كما أن حصة الصادرات الإندونيسية المتجهة إلى أمريكا أقل من أي من منافسيها المحليين.

ورغم انخفاض معدل الأعمار نسبياً في إندونيسيا، إلا أنه بحلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2029، سيكون الوضع مختلفاً بشكل كبير، وستبدأ نسبة الإعالة في البلاد- عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لكل 100 شخص بالغ في سن العمل- في الارتفاع بشكل مضطرد اعتبارا من ذلك العام، ومن دون محاولات أكثر فعالية لتعزيز الاقتصاد، فإن الحديث عن نمو بنسبة 7% سيظل مجرد وهم.