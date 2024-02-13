النفط يحقق أعلى تسوية في 3 أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع نفط عُمان والبرميل يسجل 81.86 دولار “ميثانيكس” تعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها الشهر الجارى بعد تعطل 5 شهور مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا

عززت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم توقعات الطلب الصعودية من“أوبك”، تزامنًا مع رفض الولايات المتحدة اقتراح روسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسط تصعيد في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.95% أو ما يعادل 77 سنتًا عند 82.77 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة السادس والعشرين من يناير (82.95 دولار).

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.25% أو 95 سنتًا إلى 77.87 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة 26 يناير (78.01 دولار).

وقالت“أوبك” في تقريرها الشهري، إن توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 تظل دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يوميًا، مع توقعات باستمرار زخم الطلب على النفط في 2025 لينمو بمعدل 1.8 مليون برميل يوميًا.

وحدّ من المكاسب، ارتفاع التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير، ما جدد مخاوف تأخر تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 3.3 مليون برميل.

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