Wednesday, 14 February 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يحقق أعلى تسوية في 3 أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

2/13/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة ارتفاع نفط عُمان والبرميل يسجل 81.86 دولار “ميثانيكس” تعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها الشهر الجارى بعد تعطل 5 شهور مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا

عززت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم توقعات الطلب الصعودية من“أوبك”، تزامنًا مع رفض الولايات المتحدة اقتراح روسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسط تصعيد في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.95% أو ما يعادل 77 سنتًا عند 82.77 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة السادس والعشرين من يناير (82.95 دولار).

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.25% أو 95 سنتًا إلى 77.87 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة 26 يناير (78.01 دولار).

وقالت“أوبك” في تقريرها الشهري، إن توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 تظل دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يوميًا، مع توقعات باستمرار زخم الطلب على النفط في 2025 لينمو بمعدل 1.8 مليون برميل يوميًا.

وحدّ من المكاسب، ارتفاع التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير، ما جدد مخاوف تأخر تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 3.3 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107849001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث