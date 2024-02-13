النفط يحقق أعلى تسوية في 3 أسابيع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
ارتفاع نفط عُمان والبرميل يسجل 81.86 دولار “ميثانيكس” تعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها الشهر الجارى بعد تعطل 5 شهور مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا
عززت أسعار العقود الآجلة للنفط مكاسبها عند تسوية تعاملات الثلاثاء، بدعم توقعات الطلب الصعودية من“أوبك”، تزامنًا مع رفض الولايات المتحدة اقتراح روسي بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسط تصعيد في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 0.95% أو ما يعادل 77 سنتًا عند 82.77 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة السادس والعشرين من يناير (82.95 دولار).
فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.25% أو 95 سنتًا إلى 77.87 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة 26 يناير (78.01 دولار).
وقالت“أوبك” في تقريرها الشهري، إن توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 تظل دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يوميًا، مع توقعات باستمرار زخم الطلب على النفط في 2025 لينمو بمعدل 1.8 مليون برميل يوميًا.
وحدّ من المكاسب، ارتفاع التضخم في أمريكا بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير، ما جدد مخاوف تأخر تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 3.3 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107849001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.