بي واي دي تبحث إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المكسيك

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تدرس شركة“بي واي دي” الصينية إنشاء مصنع في المكسيك، ضمن مساعي صانعة السيارات الكهربائية إلى التوسع في عمليات التصدير إلى الولايات المتحدة.
وقال“تشو زو”، رئيس فرع الشركة بالمكسيك، إن الإنتاج في الخارج أمر لا غنى عنه بالنسبة لعلامة تجارية عالمية، مضيفًا أن المكسيك سوق رئيسية تتمتع بإمكانات هائلة، معربًا عن حرصه على إنشاء مصنع في البلاد.
وأعدت“بي واي دي” دراسة جدوى لمصنع المكسيك، وتتفاوض الشركة مع المسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين بشأن الموقع والشروط الأخرى للمصنع، حسبما ذكرت صحيفة“نيكاي” اليابانية.
وتعتبر إحدى مميزات هذه الخطوة، انخفاض تكاليف التصدير إلى الولايات المتحدة، حيث تشمل متطلبات الإعفاءات الضريبية الأمريكية تجميع المركبات في أمريكا الشمالية، إلى جانب القيود المفروضة على بلد المنشأ فيما يخص البطاريات.
وفي الربع الأخير من عام 2023، تفوقت“بي واي دي” على“تسلا” للمرة الأولى على الإطلاق من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، لكن مبيعات“بي واي دي” تركزت في الصين، وكانت الأسواق الخارجية تمثل 8% فقط من مبيعات العام الماضي.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107849000
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