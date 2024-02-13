بي واي دي تبحث إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المكسيك

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“مصر السيادي” يبحث التعاون مع“هندوجا” الهندية في صناعة السيارات 550 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((أوبل)) خلال فبراير ((أوتو موبيلتى)) ترفع أسعار ((جيلى)) بنحو 240 ألف جنيه

تدرس شركة“بي واي دي” الصينية إنشاء مصنع في المكسيك، ضمن مساعي صانعة السيارات الكهربائية إلى التوسع في عمليات التصدير إلى الولايات المتحدة.

وقال“تشو زو”، رئيس فرع الشركة بالمكسيك، إن الإنتاج في الخارج أمر لا غنى عنه بالنسبة لعلامة تجارية عالمية، مضيفًا أن المكسيك سوق رئيسية تتمتع بإمكانات هائلة، معربًا عن حرصه على إنشاء مصنع في البلاد.

وأعدت“بي واي دي” دراسة جدوى لمصنع المكسيك، وتتفاوض الشركة مع المسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين بشأن الموقع والشروط الأخرى للمصنع، حسبما ذكرت صحيفة“نيكاي” اليابانية.

وتعتبر إحدى مميزات هذه الخطوة، انخفاض تكاليف التصدير إلى الولايات المتحدة، حيث تشمل متطلبات الإعفاءات الضريبية الأمريكية تجميع المركبات في أمريكا الشمالية، إلى جانب القيود المفروضة على بلد المنشأ فيما يخص البطاريات.

وفي الربع الأخير من عام 2023، تفوقت“بي واي دي” على“تسلا” للمرة الأولى على الإطلاق من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، لكن مبيعات“بي واي دي” تركزت في الصين، وكانت الأسواق الخارجية تمثل 8% فقط من مبيعات العام الماضي.

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