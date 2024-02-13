الحكومة تعتزم إنشاء مجلس أعلى لكل قطاع صناعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة اجتمعت مع الغرف التجارية وعدد من منظمات الأعمال والوزراء قبل فترة للنهوض بالقطاع الصناعى وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية.
أضاف لـ((البورصة))، أن الحكومة استقرت على إنشاء مجلس أعلى لكل صناعة على غرار المجلس الأعلى للنسيج والسيارات، فى محاولة لحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى ومساعدته على فتح أسواق تصديرية جديدة بالدول المستهدفة.
موضوعات متعلقة
وعود النمو الاقتصادي الكبير في إندونيسيا.. كاذبة الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها وداو جونز يهبط أكثر من 660 نقطة ((الدولار)) و((الشحن)) يواصلان الضغط على شركات الأسمدة
أشار إلى أن تأسيس المجالس يأتى تماشياً مع رؤية الدولة 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من المشاركة فى الاقتصاد الكلى بنسبة 65% بدلاً من 35% حالياً.
لفت إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الدولة فى استراتيجية الاقتصاد المصرى 2024- 2030 وجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية من خلال منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج.
وكشف أن الهيئة بصدد تجهيز حوافز استثمارية جديدة طبق متطلبات السوق، وهذا نوع من أنواع جذب الاستثمارات الأجنبية وستكون الحوافز أكثر مرونة من نظيرتها فى قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تابع الرئيس التنفيذى للهيئة ((الحوافز ستوضع بناء على شقين الأول خاص بالكلفة الاستثمارية للمشروع والثانى بناء على الطاقة التشغيلية أى عدد العمالة المستهدف تشغيلها بالمشروع، وتختلف الحوافز على حسب كل نشاط)).
أوضح أن الهيئة تعد أيضاً دراسة تفصيلية عن القطاعات المؤهلة لنمو صادراتها، والسلع المراد توطينها تمهيداً لتوجيه الشركات الجديدة إلى إقامة مشروعات فيها.
وأوضح أن القطاعات المبدئية المؤهلة لتحقيق نمو تصديرى هى الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية.
قال إن الهيئة تتطلع إلى جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.
وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة بـ8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022.
MENAFN13022024000202011048ID1107848999
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.