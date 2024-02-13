الحكومة تعتزم إنشاء مجلس أعلى لكل قطاع صناعى

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة اجتمعت مع الغرف التجارية وعدد من منظمات الأعمال والوزراء قبل فترة للنهوض بالقطاع الصناعى وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية.

أضاف لـ((البورصة))، أن الحكومة استقرت على إنشاء مجلس أعلى لكل صناعة على غرار المجلس الأعلى للنسيج والسيارات، فى محاولة لحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى ومساعدته على فتح أسواق تصديرية جديدة بالدول المستهدفة.

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أشار إلى أن تأسيس المجالس يأتى تماشياً مع رؤية الدولة 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من المشاركة فى الاقتصاد الكلى بنسبة 65% بدلاً من 35% حالياً.

لفت إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الدولة فى استراتيجية الاقتصاد المصرى 2024- 2030 وجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية من خلال منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج.

وكشف أن الهيئة بصدد تجهيز حوافز استثمارية جديدة طبق متطلبات السوق، وهذا نوع من أنواع جذب الاستثمارات الأجنبية وستكون الحوافز أكثر مرونة من نظيرتها فى قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تابع الرئيس التنفيذى للهيئة ((الحوافز ستوضع بناء على شقين الأول خاص بالكلفة الاستثمارية للمشروع والثانى بناء على الطاقة التشغيلية أى عدد العمالة المستهدف تشغيلها بالمشروع، وتختلف الحوافز على حسب كل نشاط)).

أوضح أن الهيئة تعد أيضاً دراسة تفصيلية عن القطاعات المؤهلة لنمو صادراتها، والسلع المراد توطينها تمهيداً لتوجيه الشركات الجديدة إلى إقامة مشروعات فيها.

وأوضح أن القطاعات المبدئية المؤهلة لتحقيق نمو تصديرى هى الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية.

قال إن الهيئة تتطلع إلى جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.

وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة بـ8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022.